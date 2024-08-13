Полярное сияние с борта МКС: астронавт NASA сделал уникальное фото и видео из космоса

Полярное сияние ночью на 13 августа фиксировали по разным уголкам нашей планеты. А вот астронавт NASA показал, как выглядят разноцветные вспышки с борта Международной космической станции (МКС).

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Американский астронавт Мэттью Доминик поделился удивительными изображениями из знаменитого модуля "Купол". Кроме небесных огней северного сияния, на фотографиях, которые он опубликовал на своей странице в сети Х, также можно увидеть яркую Луну.

Мэттью Доминик в своем сообщении отметил, что недавно на космическую станцию доставили много нового оборудования, помогающего делать удивительные небесные фото. А когда за бортом МКС он увидел полярное сияние, то не мог пройти мимо этого яркого действа.

"Я был настроен в другом окне и увидел это через другое окно. Я быстро взял камеру, крепеж для камеры, демонтаж и настройку кожуха. Мне так удалось схватить этот кадр", – поделился радостью от удачного снимка со своими подписчиками астронавт NASA.

На фотографиях видно, что самая лучшая точка для наблюдения полярных сияний находится именно в космосе. Находясь на высоте 400 км над поверхностью Земли, МКС в сутки совершает 16 оборотов вокруг планеты. Регулярно пролетая над ее ночной стороной, астронавты могут внимательно наблюдать и за блистающей неподалеку луной. "Луна идет в горизонт, чтобы сесть среди красного и зеленого полярного сияния", - описал отснятое видео Мэттью Доминик.

Замедленная съемка Луны, которая погружается в красные и зеленые полярные сияния, а дальше видим рассвет, освещающий все вокруг светло-голубыми лучами – это нечто невероятное.

По данным NASA, за последние дни до Земли дошли несколько корональных выбросов массы. Поэтому заряженные частицы солнечного ветра столкнулись с окружающим нашу планету магнитным щитом. Это привело к возбуждению светящихся атомов верхних слоев атмосферы. Так и рождается полярное сияние.

Ученые отмечают, что обычно полярные сияния можно увидеть только на высоких широтах. Однако Солнце сейчас очень активно и регулярно производит вспышки. А когда несколько солнечных выбросов сходятся вместе, это приводит к тому, что сияние можно увидеть и на более низких широтах.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Украине зафиксировали редкое оптическое явление – северное сияние. Фотографии сияния и самого мощного звездопада года Персеид из разных уголков мира можно посмотреть здесь.

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