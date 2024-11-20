Одна из важнейших римских дорог. Археологи совершили невероятное открытие 2000-летней давности под культовой улицей в Лондоне

Под культовой улицей Великобритании археологи совершили невероятное открытие 2000-летней давности. Эксперты обнаружили одну из важнейших римских дорог.

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Часть древнеримской дороги, известной как Уотлинг-стрит, была раскопана под современной лондонской Олд-Кент-роуд. Известно, что древний путь был вымощен римлянами в 43 году нашей эры и пролегал на 444 км от Дувра до Западного Мидленда, пишет DailyMail.

По словам ученых, это первый случай, когда исследователи обнаружили физические доказательства того, что части римской дороги сохранились непосредственно под ее современной аналогией.

Хотя римские дороги обычно были прямые, оказалось очень трудно найти убедительные доказательства Уотлинг-стрит, пролегающей через столицу Великобритании, говорят эксперты.

Открытие удалось сделать при работе по расширению теплосети района Саутворк. Под оживленной улицей рабочие обнаружили необычный участок шириной 5,8 метра и высотой 1,4 метра.

Директор отдела археологии RPS Consulting Ltd Джиллиан Кинг говорит, что открытие этого участка "перекроило римскую дорожную карту" для Лондона. "Это ключевая находка для археологических исследований Лондона", – подчеркнула она.

По словам историков, Уотлинг-стрит была построена вскоре после римского вторжения в 43 году нашей эры и была одной из важнейших магистралей в римской Британии. Она пролегала северо-западнее важного порта Дувр до римского города Вирокониум и форта Дева, ныне Честер.

Дорога была так важна, что ею даже пользовались императоры, в том числе Адриан в 122 году нашей эры, когда он приказал построить Адрианову стену, чтобы разделить Англию и Шотландию, рассказывают историки.

По словам экспертов, участок раскопанной римской дороги очень хорошо сохранился, как для своего возраста. Она состоит из трех отдельных слоев с основанием из гравия, уплотненного двумя слоями мела и покрытого другим слоем уплотненного гравия и песка.

Археологи говорят, что на уровне нынешней улицы должен быть еще один поверхностный слой, состоявший из того же материала. Но со временем он размылся.

"Удивительно, что этот участок дороги просуществовал почти 2000 лет. За последние несколько сотен лет здесь было так много деятельности – от канализации до силовых кабелей, трамвайных путей и, конечно, строительства современной дороги. что остался", – подчеркнул руководитель проекта Лондонского археологического музея Дэйв Тейлор.

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