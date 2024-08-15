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Археологи нашли "скрытую империю" на руинах давно утраченного римского города. Фото

Инна Василюк
Наука Обоз
2 минуты
1,0 т.
Археологи нашли 'скрытую империю' на руинах давно утраченного римского города. Фото

Археологи в Испании обнаружили древние римские поселения. По предположению ученых, это могла быть "скрытая империя".

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Команда исследователей надеялась встретить интересные находки в испанском регионе Сьерра-де-Кадис. Однако ученые даже мечтать не могли, что найдут 57 уникальных памятников эпохи Римской империи, пишет DailyMail.

Исследователи из Университета Кадиса в Испании обнаружили целые поселения в районах вокруг Аркос-де-ла-Фронтера, Борноса, Вилламартина и Пуэрто-Серрано. Интересно, что они были соединены между собой по реке Гвадалете, что заставило экспертов считать, что эти дома были частью скрытой империи.

Археологи нашли "скрытую империю" на руинах давно утраченного римского города. Фото

По словам археологов, в процессе исследования они использовали георадар – инструмент, посылающий радарные импульсы под землю для обнаружения каких-либо скрытых объектов. Эксперты хотели найти стены древних домов, которые не были видны с поверхности.

Профессор археологии в Университете Кадиса Макарена Лара и ее команда начали раскопки по римской вилле Эль-Кануэло в Борносе. Они обнаружили, что в здании находились стены, отделявшие жилые и рабочие зоны.

По словам ученых, эти находки могут помочь им лучше понять присутствие Римской империи в долине реки Гвадалете более 2000 лет назад.

Археологи нашли "скрытую империю" на руинах давно утраченного римского города. Фото

"Цель состоит в том, чтобы узнать о взаимодействии залива Кадис с заселением впадины реки Гвадалете в римский период. Ведь этот аспект, практически неизвестный до сих пор", – говорится в отчете исследователей.

Римляне заселили реку Гвадалете после того, как они завоевали Испанию в 264 году до н.э. Поэтому следует выяснить, когда были построены недавно обнаруженные постройки.

"Наша главная цель – продолжать проводить раскопки и исследования с использованием нетрадиционных методов и инструментов, которые завершатся изучением найденных контекстов. А также анализ методов на задокументированных материалах, которые позволят нам получить целостное видение римского поселения и территория в районе водохранилищ Борнос и Аркос-де-ла-Фронтера", – подытожила Макарена Лара.

Археологи нашли "скрытую империю" на руинах давно утраченного римского города. Фото

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