Археологи нашли 'скрытую империю' на руинах давно утраченного римского города. Фото

Археологи в Испании обнаружили древние римские поселения. По предположению ученых, это могла быть "скрытая империя".

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Команда исследователей надеялась встретить интересные находки в испанском регионе Сьерра-де-Кадис. Однако ученые даже мечтать не могли, что найдут 57 уникальных памятников эпохи Римской империи, пишет DailyMail.

Исследователи из Университета Кадиса в Испании обнаружили целые поселения в районах вокруг Аркос-де-ла-Фронтера, Борноса, Вилламартина и Пуэрто-Серрано. Интересно, что они были соединены между собой по реке Гвадалете, что заставило экспертов считать, что эти дома были частью скрытой империи.

По словам археологов, в процессе исследования они использовали георадар – инструмент, посылающий радарные импульсы под землю для обнаружения каких-либо скрытых объектов. Эксперты хотели найти стены древних домов, которые не были видны с поверхности.

Профессор археологии в Университете Кадиса Макарена Лара и ее команда начали раскопки по римской вилле Эль-Кануэло в Борносе. Они обнаружили, что в здании находились стены, отделявшие жилые и рабочие зоны.

По словам ученых, эти находки могут помочь им лучше понять присутствие Римской империи в долине реки Гвадалете более 2000 лет назад.

"Цель состоит в том, чтобы узнать о взаимодействии залива Кадис с заселением впадины реки Гвадалете в римский период. Ведь этот аспект, практически неизвестный до сих пор", – говорится в отчете исследователей.

Римляне заселили реку Гвадалете после того, как они завоевали Испанию в 264 году до н.э. Поэтому следует выяснить, когда были построены недавно обнаруженные постройки.

"Наша главная цель – продолжать проводить раскопки и исследования с использованием нетрадиционных методов и инструментов, которые завершатся изучением найденных контекстов. А также анализ методов на задокументированных материалах, которые позволят нам получить целостное видение римского поселения и территория в районе водохранилищ Борнос и Аркос-де-ла-Фронтера", – подытожила Макарена Лара.

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