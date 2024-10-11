Никогда так не поступайте: эксперты из сна назвали повседневную привычку, мешающую заснуть

Эксперты из сна назвали повседневную привычку многих людей, которая вредна. К тому же она мешает уснуть.

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По словам врачей, хуже всего для вашего сна есть две привычки: употребление алкоголя как средства для засыпания и поздний ужин. Какое же время идеально для ужина и что делать, если вам приходится есть поздно, но вы все равно хотите хорошо выспаться, Huff Post спросил лучших экспертов по сну. Читайте в нашем материале, чтобы понять, что делать, и как изменить привычку.

Когда вы пытаетесь заснуть, ваш организм продолжает упорно работать над перевариванием ужина. Это может привести к определенному дискомфорту, а также помешать кишечным бактериям отдыхать. По мнению эксперта из сна Ханы Пател, это прерывает гормоны, регулирующие цикл сон-бодрствования. В краткосрочной перспективе это может привести к кислотному рефлюксу. В долгосрочной – до воспаления и увеличения риска ожирения.

Также ужин нарушает суточный ритм организма, являющийся 24-часовым циклом, как часть внутренних часов организма.

"Поскольку еда – это деятельность во время бодрствования, поздний прием пищи сигнализирует телу, что оно должно проснуться", – объясняет Кэтрин Дарли, основатель Института натуропатической медицины сна.

Врачи-сонологи рекомендуют ранний ужин

Да, это не всегда удается реализовать. График большинства людей таков, что домой они возвращаются довольно поздно и ужинают после 20.00. Однако важно понимать, что определение "поздно" должно касаться именно вашего сна и графика.

"В идеале должно пройти три часа между тем как вы едите, и когда вы ложитесь спать. То есть, если вы ложитесь спать в 22.00, то ужин в 19.00 уже считается поздним", – говорит Кэтрин Дарли.

Если же ужинать рано вечером невозможно – по вашему рабочему графику или по другой причине – но вы не хотите, чтобы это влияло на ваш сон, эксперты рекомендуют сделать обед наибольшим приемом пищи за день, а вечером уже есть небольшую порцию.

Еда, которую вы едите на ужин, тоже имеет значение

Диетолог Керри Бисон рекомендует избегать жирной пищи во время позднего ужина. Эти продукты труднее переваривать, а также они чаще вызывают изжогу. Также лучше обойтись без продуктов с высоким содержанием сахара, потому что это будет мешать уснуть быстро.

"Вам нужно что-то не слишком жирное и тяжелое для пищеварения. Что-то, что не приведет к резкому повышению уровня сахара в крови. Нежирное мясо птицы и другие белковые продукты, такие как орехи, яйца или лосось, содержат триптофан. Тело превращает триптофан в нейромедиаторы мелатонин и серотонин, помогающие регулировать режим сна", – говорит Кэрри Бисон.

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