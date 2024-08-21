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Когда лучше принимать душ – утром или вечером? Ученые, дерматологи и эксперты из сна назвали оптимальное время

Анна Боклажук
Наука Обоз
1 минута
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Когда лучше принимать душ – утром или вечером? Ученые, дерматологи и эксперты из сна назвали оптимальное время

Согласно опросу Sleep Foundation, существует достаточно равное распределение между людьми, принимающими душ или ванную утром (42 процента), и теми, кто делает это вечером (38 процентов). Исследований, сравнивающих эти два варианта, нет, но ученые склоняются к тому, что теплый душ (или ванна) перед сном – лучше для здоровья.

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Ученые просмотрели разные доказательства пользы вечернего душа и их результаты свидетельствуют о том, что расслабление в теплой воде улучшает качество сна, и если вы делаете это за один-два часа до сна, это может помочь вам быстрее задремать, пишет Inverse.

Когда лучше принимать душ – утром или вечером? Ученые, дерматологи и эксперты из сна назвали оптимальное время

Считается, что суточные ритмы человека частично определяются температурой тела, естественно ниже вечером. Теплая вода снижает температуру вашего тела (увеличивая приток крови к конечностям), поэтому может действовать как сигнал для сна.

В общем, эксперты по сну предполагают, что вечерний душ или ванна снимает напряжение в напряженных мышцах после активного дня и способствует ощущению покоя перед сном.

Дерматологи также присоединились к дискуссии, некоторые утверждали, что следует мыться перед сном, чтобы предотвратить перенос грязи из кожи на постельное белье.

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