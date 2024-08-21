Когда лучше принимать душ – утром или вечером? Ученые, дерматологи и эксперты из сна назвали оптимальное время

Согласно опросу Sleep Foundation, существует достаточно равное распределение между людьми, принимающими душ или ванную утром (42 процента), и теми, кто делает это вечером (38 процентов). Исследований, сравнивающих эти два варианта, нет, но ученые склоняются к тому, что теплый душ (или ванна) перед сном – лучше для здоровья.

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Ученые просмотрели разные доказательства пользы вечернего душа и их результаты свидетельствуют о том, что расслабление в теплой воде улучшает качество сна, и если вы делаете это за один-два часа до сна, это может помочь вам быстрее задремать, пишет Inverse.

Считается, что суточные ритмы человека частично определяются температурой тела, естественно ниже вечером. Теплая вода снижает температуру вашего тела (увеличивая приток крови к конечностям), поэтому может действовать как сигнал для сна.

В общем, эксперты по сну предполагают, что вечерний душ или ванна снимает напряжение в напряженных мышцах после активного дня и способствует ощущению покоя перед сном.

Дерматологи также присоединились к дискуссии, некоторые утверждали, что следует мыться перед сном, чтобы предотвратить перенос грязи из кожи на постельное белье.

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