На Закарпатье среди зимы заметили около 1000 журавлей. Фото и видео природной аномалии

Несмотря на то, что в Украине наконец-то бурлит настоящая морозная зима, недалеко от Ужгорода заметили огромную стаю журавлей. Около тысячи птиц вернулись из теплых краев почти на три месяца раньше обычного.

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Свидетелями такого редкого события стали журналисты Mukachevo.net. Специалисты объясняют, что такое поведение журавлей связано с необычно теплой зимой, которую фиксировали до сих пор.

Ранее два "ключа" серых журавлей увидели на Волыни. По словам орнитологов, серый журавль обычно зимует в более теплых регионах, таких как Южная Европа, Северная Африка или Ближний Восток. И только весной возвращается в родное гнездо.

Так что такое необычное поведение этих пернатых связано с необычно теплой зимой, которая повлияла на их природные циклы, говорят специалисты.

Интересно, что не только птицы реагируют на погодные изменения. В Карпатах уже зафиксировали пробуждение медведей, а в лесах, где еще недавно лежал снег, появились первые выползающие на Солнце гадюки, говорят биологи.

OBOZ.UA ранее писал, что на Волыни заметили первых журавлей и это смутило даже орнитологов.

А также издание сообщало, что в горах на Прикарпатье среди зимы зацвели первые крокусы.

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