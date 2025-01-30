На Волыни заметили первых журавлей: это смутило даже орнитологов. Фото

Вблизи села Домашев Луцкого района работники Киверцовского национального природного парка "Цуманская пуща" стали свидетелями уникального явления. В небе они увидели два "ключа" серых журавлей (Grus grus).

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Такая встреча смутила орнитологов, ведь журавли – перелетные птицы. Заметить их в зимний период над Украиной – редкий случай, скорее всего, связанный с теплой зимой, отмечают исследователи Киверцовского национального природного парка на своей странице в сети Facebook.

Очевидцы подчеркивают, что видели над Волынью два ключа серых журавлей, общим количеством 32 особи. "Первая стая состояла из 18 птиц, вторая – из 14. Обе двигались в западном направлении", – говорится в описании под фото на странице "Цуманская пуща".

По словам орнитологов, серый журавль обычно зимует в более теплых регионах, таких как Южная Европа, Северная Африка или Ближний Восток. И только ранней весной возвращается в родной гнездо.

Известно, что журавль – одна из самых больших птиц Европы: его рост достигает 1,2 м, а размах крыльев – до 2,4 м.

Особенно грациозно эти величественные птицы выглядят в полете, вытягивая шею вперед в отличие от цапель, которые сгибают ее. Они могут преодолевать расстояние до 200 км за день во время миграции, отмечают специалисты.

Журавли также известны своими красивыми свадебными танцами, которые исполняют даже вне брачного периода, говорят ученые.

Украинские исследователи отмечают, что наблюдение за серыми журавлями зимой важно, поскольку их появление может свидетельствовать об изменениях в климате, демонстрировать особенности зимовки птиц в нынешних климатических условиях и их миграционные маршруты.

"Если журавли остаются дольше или возвращаются раньше, это может быть признаком теплой зимы или перемен в их традиционных местах зимовки", – пишут специалисты из Киверцовского национального природного парка.

По словам ученых, такие данные помогают орнитологам отслеживать экологические тенденции, прогнозировать изменения в природных средах и своевременно реагировать на возможные угрозы для вида.

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