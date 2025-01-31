В горах в Прикарпатье среди зимы зацвели первые крокусы. Фото и видео

Настоящая аномалия сейчас наблюдается в природе. Среди зимы в горах на Прикарпатье зацвели первые цветы.

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Яркие крокусы на горной долине Борсучина близ Ворохты зафиксировал местный медийщик Роман Клим. Муж поделился невероятным видео на своей странице в сети Facebook.

"31 января. Первые брындуши на горной долине Борсучина - 1150 м над уровнем моря", – подписал опубликованное видео Роман Клим.

Интересно, что в комментариях от публикации люди начали выставлять и свои фото с цветущими первоцветами. "Мы тоже приветствуем весну. Это Раховщина, Закарпатье", – прокомментировала свою фотографию с подснежниками Оксана Головчук.

Подобное фото из Карпат опубликовала и Мария Карповец.

Известно, что брындушы, крокусы или шафран Гейфеля, как их называют, распускаются одними из первых в Карпатах. Однако они традиционно зацветают в начале весны. А их появление зимой связано, очевидно, с изменением климата, говорят специалисты.

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