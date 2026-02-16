На Тайване обитали гигантские питоны: ученые выяснили, почему они вымерли

Питоны являются обычным явлением в большей части Азии, особенно в тропических джунглях и болотистых местностях Вьетнама, Таиланда и Индонезии. Но одним интересным исключением является главный остров Тайваня, где этих рептилий нет. Однако так было не всегда – ранее на острове встречались гигантские питоны.

Видео дня

Об этом пишет Phys.org. В статье, опубликованной в журнале Historical Biology, сообщается об обнаружении одного окаменелого позвонка туловища питона в формации Читинг, богатом на окаменелости районе на Тайване.

Он датируется средним плейстоценом (между 800 000 и 400 000 лет назад). Расчеты показывают, что позвонок принадлежал питону длиной не менее четырех метров. Самые большие змеи, обитающие сегодня на Тайване, имеют длину около двух-трех метров.

Ученые из Национального университета Тайваня идентифицировали образец по характерному сочетанию признаков позвонков, включая форму зигосфена – костной структуры, которая помогает соединять позвонки змеи вместе и ограничивать их скручивание. У питонов зигосфен имеет широкую клиновидную форму, что может помочь отличить их от других змей.

Куда делись питоны

Исследователи отмечают, что их исчезновение на Тайване может быть частью более широкой волны вымираний ближе к концу плейстоцена, когда исчезло много крупных животных. Однако причины того, почему на острове больше нет питонов, пока остаются невыясненными.

У ученых есть теория о том, что когда эти змеи вымерли, они оставили после себя экологическую нишу, которая до сих пор не заполнена. Несмотря на то, что климат со временем снова потеплел, наземная экосистема острова, возможно, не полностью восстановилась после экологических потрясений плейстоцена, когда исчезло несколько крупных хищников, считают авторы статьи.

"Исчезновение верхушки пищевой цепи, как показывает этот большой питон... в современном биоразнообразии Тайваня, свидетельствует о радикальных изменениях в фауне. Мы предполагаем, что ниша верхушки пищевой цепи в современной экосистеме, возможно, остается пустой со времени вымирания в плейстоцене", – говорят исследователи.

Как сообщал OBOZ.UA, в 32 километрах от побережья бразильского Сан-Паулу расположен остров, который не рекомендуют посещать даже самым рискованным туристам. Ilha da Queimada Grande, или Змеиный остров, считается одним из самых опасных мест на планете.

Из-за чрезвычайной концентрации ядовитых змей его официально запрещено посещать всем, кроме ограниченного круга исследователей и военных.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!