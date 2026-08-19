Млечный Путь слился с другой галактикой: ученые поразили открытием

Наша галактика разрасталась до современных размеров не только за счет собственной материи, но и за счет регулярного поглощения более мелких соседей. Благодаря совместным наблюдениям космических телескопов "Хаббл" и "Гея" астрономам удалось идентифицировать древнее скопление звезд, родившихся за пределами Млечного Пути.

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Это масштабное слияние с карликовой галактикой LKH проливает свет на самые ранние этапы формирования нашего звездного мегаполиса, пишет IFLScience. Открытие опровергает прежние представления, что ранний этап эволюции Млечного Пути определялся исключительно внутренними процессами звездообразования.

Космический каннибализм в деталях: как рос Млечный Путь

История нашей галактики полна грандиозных столкновений с меньшими звездными системами. Примерно шесть миллиардов лет назад началось поглощение карликовой галактики Стрельца, звездный поток которой до сих пор окутывает Млечный Путь. Еще раньше, около 10 миллиардов лет назад, произошло катастрофическое событие – слияние с системой Гея-Энцелад, которое существенно деформировало и изменило ориентацию галактического диска.

Чтобы исследовать еще более древние события, международная группа ученых обратила внимание на шаровые скопления – плотные сферические группы, содержащие от десятков тысяч до нескольких миллионов звезд. С помощью инструментов "Хаббла" астрономы с высокой точностью измерили возраст и металличность этих образований, а данные "Геи" помогли построить их точную орбитальную карту. Оказалось, что часть шаровых скоплений имеет постороннее происхождение и попала к нам из давно исчезнувшей внешней галактики.

Портрет карликового пришельца LKH

Поглощенный объект получил название LKH (Low-energy-Kraken-Heracles). По оценкам исследователей, масса этой галактики составляла около 500 миллионов масс Солнца, что равно примерно 5% от массы современного Большого Магелланового Облака. Несмотря на относительно небольшие размеры по сегодняшним меркам, в ранней Вселенной LKH была важным "строительным материалом", который существенно ускорил эволюцию Млечного Пути.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Astronomy, заставляют пересмотреть традиционные астрофизические модели. Ученые доказали, что даже самые ранние фазы развития нашей галактики формировались под влиянием внешних звезд. Исследователи продолжают наблюдения за шаровыми скоплениями, надеясь воссоздать ещё более отдаленные во времени эпизоды из жизни Млечного Пути.

OBOZ.UA писал, что массивные галактики не образуются сразу целостными, а постепенно поглощают более мелкие системы.

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