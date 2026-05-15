Млечный Путь 'съел' другую галактику: ученые нашли следы

Исследование химического состава и траекторий движения специфических звезд в Млечном пути позволило ученым обнаружить доказательства масштабного космического слияния, которое произошло на рассвете формирования Вселенной.

Астрофизик Федерико Сестито из Университета Хартфордшира отмечает, что эти объекты могли принадлежать одной из самых первых малых галактик, которые возникли вскоре после Большого взрыва. Изучение таких реликтовых звезд является чрезвычайно важным для воспроизведения хронологии развития нашей Галактики и понимания эволюции космических структур в целом, пишет Live Science.

Обнаруженные светила расположены необычно близко к галактическому диску, что бросает вызов предыдущим представлениям о распределении остатков древних слияний в гало. Это открытие подчеркивает, что массивные галактики, подобные нашей, не рождаются цельными, а постепенно "собираются" в течение миллиардов лет, поглощая меньшие системы.

Химический "отпечаток" древних звезд

Первые звезды во Вселенной состояли преимущественно из водорода и гелия, а более тяжелые элементы, которые астрономы называют "металлами", синтезировались уже в их недрах. Соответственно, каждое последующее поколение звезд рождалось из газовых облаков, обогащенных металлами от взрывов предшественников.

Исследователи идентифицировали 20 очень старых звезд с низким содержанием металлов, движущихся вблизи галактического диска – региона, где обычно находятся молодые и "металлические" звезды, как наше Солнце. Низкая металличность этих объектов стала ключевым доказательством того, что они сформировались в гораздо меньшей, примитивной системе, которая впоследствии стала частью Млечного Пути.

Космический объект, который стал "жертвой" поглощения, получил название Локи в честь скандинавского бога хитрости и коварства. Федерико Сестито объясняет такой выбор тем, что природа этих звезд долгое время оставалась непонятной и "вводила в заблуждение" исследователей.

Главная сложность заключалась в орбитах: часть звезд движется в направлении вращения Млечного Пути, а часть – в противоположном. Компьютерное моделирование показало, что такое хаотичное распределение возможно лишь при условии, если слияние произошло очень рано (примерно через 3 миллиарда лет после Большого взрыва), когда наша Галактика еще не имела четкой структуры диска. Масса поглощенной галактики Локи, по оценкам ученых, составляла около 1,4 миллиарда солнечных масс.

Методы исследования и космическая картография

Чтобы выследить "чужаков", команда ученых использовала комбинацию мощных инструментов:

Спектрограф Канада-Франция-Гавайи : устройство позволило детально проанализировать химический состав каждой звезды.

: устройство позволило детально проанализировать химический состав каждой звезды. Космический телескоп Gaia: он предоставил сверхточные данные о расстоянии до звезд и их скорости в пространстве.

Вместо того чтобы распылиться в далеком сферическом гало, как ожидалось от древних слияний, эти звезды находятся в пределах всего 6 500 световых лет от Солнца. Это указывает на то, что внутренние регионы нашей Галактики могут скрывать еще много подобных тайн.

Несмотря на перспективность открытия, ученые отмечают, что выборка из 20 звезд слишком мала для окончательных выводов. Каждое такое наблюдение требует около четырех часов работы телескопа, что делает процесс сбора данных длительным.

Вскоре новые спектроскопические установки позволят анализировать сотни подобных объектов одновременно. Астрономы надеются, что дальнейшее картографирование звезд с низким содержанием металлов поможет подтвердить существование Локи и найти следы других карликовых галактик, которые помогли Млечному Пути стать тем величественным домом для человечества, каким мы видим его сегодня.

