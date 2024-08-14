Марс и Юпитер сойдутся на особо близкое 'свидание': как и когда смотреть

В среду, 14 августа, Марс и Юпитер встретятся на расстоянии всего 0,3 градуса друг от друга. Ученые отмечают, что это чрезвычайно близкое "свидание".

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Марс и Юпитер будут так близко в небе, что подсмотреть их "рандеву" можно будет невооруженным глазом. По словам экспертов, следующая встреча состоится в 2033 году, пишет IflScience.

По определению ученых, когда два объекта проходят мимо друг друга в небе, это называется соединением. Если бы все планеты двигались в идеально плоской плоскости, то при каждом соединении двух планет мы бы видели, как более близкая из них заслоняет другую. Однако каждая планета имеет орбиту, несколько наклоненную по отношению к другим, и поэтому мы видим, что они проходят несколько севернее и южнее друг от друга. И размер этого промежутка каждый раз меняется.

Тесные соединения дают особое зрелище. Когда две планеты находятся достаточно близко, чтобы их можно было увидеть в одном поле зрения телескопа, как это было с Юпитером и Сатурном в 2020 году.

На зрелищность космических встреч влияют также размеры планет. Например, полная Луна имеет ширину 0,5 градуса. Поэтому любое поле зрения, способное захватить всю Луну и удерживать эту пару – не только в момент их сближения, но и некоторое время до и после нее.

Возвращаясь к встрече Марса с Юпитером, ученые уверяют, что она будет достаточно яркой. Если небо не будет затянуто облаками, то белый свет Юпитера помноженный на красный Марса сольется в великолепную космическую картину.

Момент, когда они будут ближе, наступит в 14:53 UTC для Европы, Африки, Западной Азии и Америки. Впрочем, они будут почти такими же близкими и утром до и после соединения.

Соединения Марса и Юпитера происходят примерно каждые два года, но последнее было почти вдвое дальше. Следующая их встреча будет еще шире, более чем на градус, а в 2029 году расстояние между ними будет едва достигать двух градусов. А чтобы снова в следующий раз увидеть это сближение своими глазами, придется подождать до 2033 года.

OBOZ.UA ранее писал, что Марс ежедневно испытывает удары метеоритов размером с баскетбольный мяч.

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