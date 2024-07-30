Марс ежедневно испытывает удары метеоритов размером с баскетбольный мяч – исследование

Согласно новым данным ученых-планетологов Марс испытывает удары космическими камнями в пять раз чаще, чем кто-либо ранее подозревал. Метеориты размером с баскетбольный мяч каждый день падают на Марс и действительно сотрясают его.

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Среди более чем 1300 марсотрясений, зафиксированных марсоходом NASA InSight за время своего пребывания на Марсе, 86 из них оказались не беспокойным растяжением и просадкой самой планеты, а внезапными ударами быстрых метеоритов, врезавшихся в марсианскую почву, пишет Inverse.

Планетолог Швейцарской высшей технической школы Цюриха Джеральдин Зенхаузерн (Geraldine Zenhäusern) и ее коллеги опубликовали свою работу в журнале Nature Astronomy.

Непосредственно перед несколькими марсотрясениями NASA InSight уловил звуковые волны от падения метеоров сквозь разреженную марсианскую атмосферу – или, более технически, InSight измерил, как эти звуковые волны в нижних слоях воздуха толкали и притягивали к земле внизу. А самые ударные толчки были короткими, резкими всплесками движения, в среднем менее четверти секунды. Кроме того, обычный марсотряс может занять несколько секунд.

Когда ученые проанализировали оставшиеся данные InSight, они обнаружили еще 80 таких землетрясений продолжительностью в доли секунды, вызванных высокоскоростным столкновением с космическими породами. Если предположить, что территория в пределах досягаемости сенсоров InSight является нормальной, это означает, что куски породы, размером с баскетбольный мяч, врезаются в Марс на большой скорости, вырывая кратеры шириной не менее 7 метров от 280 до 360 раз в год. А еще большие метеориты, такие, что могут оставить кратеры в ширину более 30 метров, падают где-то на планете примерно раз в месяц.

"Хотя новые кратеры лучше всего видны на ровной и запыленной местности, где они действительно выделяются, такой тип местности покрывает менее половины поверхности Марса. Чувствительный сейсмометр InSight, однако, смог услышать каждый удар в пределах досягаемости посадочного модуля", – говорит Зенхаузерн в своем заявлении.

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