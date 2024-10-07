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Мамонтов из Ледникового периода хотят "воскресить" к 2028 году: в планах ученых – еще додо и тасманский тигр. Что известно

Инна Василюк
Наука Обоз
2 минуты
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Мамонтов из Ледникового периода хотят 'воскресить' к 2028 году: в планах ученых – еще додо и тасманский тигр. Что известно

Ученые сообщили, что хотят "воскресить" мамонта из Ледникового периода, а также тасманийского тигра, гигантского медведя, птицу додо, полутораметрового бобра и других. Свои первые планы ученые стремятся реализовать к 2028 году.

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За такой амбициозный проект взялась первая в мире компания, занимающаяся ликвидацией вымирания Colossal Biosciences. Ученые составили "очень длинный список" животных, которых они надеются вернуть в современный мир, пишет The Sun.

Мамонтов из Ледникового периода хотят "воскресить" к 2028 году: в планах ученых – еще додо и тасманский тигр. Что известно

За три года существования компании Colossal Biosciences было запущено несколько шумных проектов. Первой стала работа по возрождению шерстистого мамонта, которая продолжается до сих пор. А в 2022 году Colossal объявила о партнерстве с Лабораторией интегрированного генетического восстановления Thylacine (сокращенно TIGRR) для возрождения тасманийского тигра или тилацина.

Оба вида животных были млекопитающими, что упрощает работу ученым. Они используют одни и те же репродуктивные принципы для обновления. Ученые минимально изменяют генетический код эмбриона еще в яйцеклетке ближайшего вида. Так же поступают уже с эмбрионами животного, которое из него выросло и так далее.

Мамонтов из Ледникового периода хотят "воскресить" к 2028 году: в планах ученых – еще додо и тасманский тигр. Что известно

Генеральный директор компании по редактированию генов Colossal Biosciences рассказал, что в их ближайших планах также "воскресение" птицы додо, которых до последнего когда-то съели люди.

Для доисторических слонов и тигров схема возрождения уже известна, а с птицами все сложнее, говорят эксперты. Ведь тот этап развития, на котором учёные вносят генетические изменения, проходит в яйце и настолько быстро, что уловить его очень тяжело.

Мамонтов из Ледникового периода хотят "воскресить" к 2028 году: в планах ученых – еще додо и тасманский тигр. Что известно

Профессор Бет Шапиро сказала, что ожидает также возрождения крупных медведей. "Одним из моих любимых вымерших видов является Arctodus, гигантский короткомордый медведь, который был более 4 метров в высоту, а также большой бобер, живший в Северной Америке", – отметила она.

Ученые действительно возлагают большие надежды на "воскресение" гигантского медведя, считавшегося самым большим наземным видом, населявшим Северную Америку. Пушистое травоядное животное было бы ровным с человеком, стоя на своих четырех лапах.

Мамонтов из Ледникового периода хотят "воскресить" к 2028 году: в планах ученых – еще додо и тасманский тигр. Что известно

Среди интересных вариантов восстановления есть также большие бобры, которые вымерли примерно 10 000 лет назад. Благодаря найденным останкам удалось понять, что эти грызуны имели 15-сантиметровые зубы и могли плавать под водой.

Ученые Colossal отмечают, что их первый запущенный проект – восстановление шерстистого мамонта – будет готов уже к 2028 году.

OBOZ.UA ранее писал, что ученые сделали первый важный шаг к возвращению мамонтов.

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