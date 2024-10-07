Мамонтов из Ледникового периода хотят 'воскресить' к 2028 году: в планах ученых – еще додо и тасманский тигр. Что известно

Ученые сообщили, что хотят "воскресить" мамонта из Ледникового периода, а также тасманийского тигра, гигантского медведя, птицу додо, полутораметрового бобра и других. Свои первые планы ученые стремятся реализовать к 2028 году.

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За такой амбициозный проект взялась первая в мире компания, занимающаяся ликвидацией вымирания Colossal Biosciences. Ученые составили "очень длинный список" животных, которых они надеются вернуть в современный мир, пишет The Sun.

За три года существования компании Colossal Biosciences было запущено несколько шумных проектов. Первой стала работа по возрождению шерстистого мамонта, которая продолжается до сих пор. А в 2022 году Colossal объявила о партнерстве с Лабораторией интегрированного генетического восстановления Thylacine (сокращенно TIGRR) для возрождения тасманийского тигра или тилацина.

Оба вида животных были млекопитающими, что упрощает работу ученым. Они используют одни и те же репродуктивные принципы для обновления. Ученые минимально изменяют генетический код эмбриона еще в яйцеклетке ближайшего вида. Так же поступают уже с эмбрионами животного, которое из него выросло и так далее.

Генеральный директор компании по редактированию генов Colossal Biosciences рассказал, что в их ближайших планах также "воскресение" птицы додо, которых до последнего когда-то съели люди.

Для доисторических слонов и тигров схема возрождения уже известна, а с птицами все сложнее, говорят эксперты. Ведь тот этап развития, на котором учёные вносят генетические изменения, проходит в яйце и настолько быстро, что уловить его очень тяжело.

Профессор Бет Шапиро сказала, что ожидает также возрождения крупных медведей. "Одним из моих любимых вымерших видов является Arctodus, гигантский короткомордый медведь, который был более 4 метров в высоту, а также большой бобер, живший в Северной Америке", – отметила она.

Ученые действительно возлагают большие надежды на "воскресение" гигантского медведя, считавшегося самым большим наземным видом, населявшим Северную Америку. Пушистое травоядное животное было бы ровным с человеком, стоя на своих четырех лапах.

Среди интересных вариантов восстановления есть также большие бобры, которые вымерли примерно 10 000 лет назад. Благодаря найденным останкам удалось понять, что эти грызуны имели 15-сантиметровые зубы и могли плавать под водой.

Ученые Colossal отмечают, что их первый запущенный проект – восстановление шерстистого мамонта – будет готов уже к 2028 году.

OBOZ.UA ранее писал, что ученые сделали первый важный шаг к возвращению мамонтов.

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