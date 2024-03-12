Ученые сделали первый важный шаг к возвращению мамонтов

Ученым из американской компании Colossal Biosciences впервые удалось создать в лаборатории стволовые клетки слона. Это первый шаг к тому, чтобы впоследствии вернуть на Землю живых шерстистых мамонтов (Mammuthus primigenius).

Colossal Biosciences намерена в дальнейшем воспроизвести не только мамонтов, но и птицу Додо и австралийского сумчатого волка. Пока же, правда, они двигаются медленными шагами.

Как пишет Cosmos, исследователям удалось получить индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (iPSC) от азиатских слонов. Эти iPSC перепрограммированы таким образом, что могут давать начало любому типу клеток в организме.

Этот прорыв позволит компании изучить генетические различия между шерстистый мамонтом и его ближайшим родственником – азиатским слоном, а также проводить эксперименты по редактированию генов, не требуя тканей живых животных.

Благодаря успешному формированию iPSC в лаборатории ученые смогут, в частности, узнать, почему мамонты были столь особенными. В частности, как именно формировались их как лохматая шерсть, изогнутые бивни, жировые отложения и куполообразный череп.

Есть также возможность, что прорыв с iPSC позволит ученым воспроизвести в лабораторных условиях сперматозоиды и яйцеклетки слонов. Это важно, поскольку популяция азиатских слонов не отличается стабильностью.

По данным Всемирного фонда дикой природы, на свободе осталось менее 50 тысяч азиатских слонов. Они занесены в Красную книгу как находящиеся под угрозой исчезновения.

В настоящее время исследователи из Colossal Biosciences ищут альтернативные методы создания iPSC и созревания уже полученных клеток.

Они также намерены изучить сложный 22-месячный период беременности слонов. Понимание этого процесса чрезвычайно важно, если ученые хотят получить здорового шерстистого детеныш мамонта с помощью экстракорпорального оплодотворения современной слонихи.

Компания надеется, что первый живой шерстистый мамонт может появиться уже к 2028 году.

Шерстистые мамонты бродили по Земле почти 800 000 лет. Это были величественные звери, высота которых достигала 3,5 метров, а вес – до 8 тонн. Их исчезновению способствовало окончание последнего ледникового периода 12 000 лет назад, которое привело к потеплению климата. Правда, не обошлось и без человеческого фактора, поскольку древние люди любили охотиться на них ради мяса и шерсти.

При этом в глобальном смысле мамонты вымерли не так давно. Ученым даже удавалось находить относительно хорошо сохранившиеся тела животных, которые вмерзли в лед. Последним местом обитания мамонтов был сибирский остров Врангеля, где они существовали еще 4000 лет назад.

Для сравнения, мамонты вымерли после того, как уже 600 лет существовали Великие пирамиды Гизы, а Стоунхенджу было 1000 лет.

Поэтому, если брать глобальную историю, человечество не так уж далеко от мамонтов.

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