Летели на 8 дней, а могут застрять на 8 месяцев. Что известно об астронавтах NASA Барри Уилморе и Суните Уильямс, которые с июня находятся в космосе

5 июня два американских астронавта NASA отправились на орбиту Земли, чтобы протестовать пилотируемый корабль Starliner от Boeing. Миссия, к выполнению которой привлечены 61-летний Барри Уилмор и 58-летняя Сунита Уильямс, должна была продолжаться в течение восьми дней, однако мужчина с женщиной до сих пор остаются на Международной космической станции из-за неисправности капсулы.

Видео дня

Представители NASA отмечают, что в настоящее время отсутствует окончательное решение о способе возвращения членов компании, пишет Associated Press. Есть вероятность, что астронавты смогут прилететь на Землю через восемь месяцев, присоединяясь к экспедиции на ракете Илона Маска SpaceX.

Что случилось со Starliner от Boeing

До того, как Барри Уилмор и Сунита Уильямс отправились на миссию, в их капсуле произошла утечка гелия в водопроводе, связанном с двигателем. Эксперты Boeing и NASA отметили, что инцидент не несет никакой угрозы и разрешил испытательный полет. Однако в момент, когда Starliner приблизился к космической станции, произошло еще четыре выделения газа, которые привели к отключению нескольких двигателей.

К счастью, капсуле удалось безопасно приземлиться на Международной космической станции, ведь энергосиловые части снова заработали. Пока почти все моторы находятся в пригодном состоянии, но существует угроза, что при повторном использовании они снова выйдут из строя. Двигатели играют важную роль в конце полета, ведь удерживают капсулу в правильном положении для критического схождения с орбиты.

Почему космонавты могут задержаться на орбите до следующего года

В представительстве NASA объяснили, что одним из самых безопасных вариантов возвращения Барри Уилмора и Сунниты Уильямс на Землю является их присоединение к выполнению миссии SpaceX на капсуле Dragon. Она имеет общее строение со Starliner, что предусматривает 4 места для астронавтов. Планируется, что в февральской экспедиции примут участие два космонавта компании Илона Маска, чтобы свободные места заняли члены NASA.

Как относятся астронавты к инциденту

Барри Уилмор и Сунита Уильямс работают в NASA в течение длительного времени и имеют много опыта в перебывания космосе. Во время единственной пресс-конференции астронавты отметили, что постоянно помогают с ремонтом капсулы и участвуют в исследованиях, поэтому не считают себя "застрявшими" на орбите. Они не взволнованы из-за неожиданных обстоятельств, ведь уверены во всех испытаниях Starliner.

"Такое ощущение, что возвращаюсь домой... Приятно быть в космосе и работать здесь с командой Международной космической станции", – сказала Сунита Уильямс.

Достаточно ли экипажу пищи, воды и воздуха

Чемоданы космонавтов изъяли из Starliner перед стартом, из-за необходимости освободить место для оборудования, срочно необходимого для системы переработки мочи в питьевую воду. В первые дни пребывания на Международной космической станции Уилмор и Уильямс пользовались присутствующей на борту запасной одеждой. Однако недавно в объект прибыл корабль-поставщик с дополнительными вещами и едой для всего экипажа, куда, кроме Барри и Суниты, входят еще семь человек. К тому же, на пилотируемой станции установлены собственные системы генерации кислорода, обеспечивающие его достаточное количество.

Что говорят представители Boeing

В компании Boeing уверяют, капсула Starliner может безопасно доставить астронавтов домой, однако, если NASA будет настаивать, они поспособствуют возвращению космического летательного средства на Землю пустым.

"Мы все еще верим в возможности Starliner и его полетные способности", – заявили в аэрокосмической корпорации.

Ранее у компании уже были проблемы с экипажной капсулой, из-за чего она несколько раз совершала полеты без персонала, чтобы исправить программное обеспечение и другие недостатки.

Ранее OBOZ.UA писал, что неисправный Boeing Starliner оставил астронавтов заблокированными в космосе на 54 дня. Инженеры пытаются дистанционно отремонтировать сломанный космический корабль, однако не сообщают никаких деталей возвращения домой Сунити Уильямс и Барри Уилмора из-за опасений катастрофы. Пару астронавтов может спасти ракета Илона Маска.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!