Неисправный Boeing Starliner оставил астронавтов в космической ловушке на 54 дня: и конца этому не видно. Что известно

Пара американских астронавтов-ветеранов – 58-летняя Сунита Уильямс и 61-летний Барри "Бутч" Уилмор 5 июня 2024 года отправились на Международную космическую станцию (МКС). Их миссия должна была продлиться на 8 дней, однако из-за неисправностей двигателей и гелиевых связей на новой испытательной капсуле Boeing Starliner они остаются в космической ловушке уже 54 дня. И конца их испытаниям еще не видно.

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Инженеры пытаются дистанционно починить неисправный космический корабль Boeing, однако точной даты возвращения астронавтов на Землю не называют. Ведь есть опасения, что обратная дорога домой Сунити Уильямс и Барри Уилмора может закончиться катастрофой, пишет DailyMail.

Космическое агентство NASA и Boeing не раз заявляли, что астронавты не застряли и что в случае чрезвычайной ситуации они могут улететь домой на Starliner. Однако инженеры все же пытаются устранить все неисправности космической капсулы, чтобы исключить любые возможные технические сбои при возвращении Вильямса и Уилмора на Землю.

Интересно, что все ремонтные работы на Starliner выполняются дистанционно, ни одного инженера не отправляли в космос. Инженеры Boeing в течение этих выходных 27-28 июля успешно испытали 27 маневренных двигателей в капсуле компании Starliner, которая сейчас пристыкована к Международной космической станции.

Испытания подтвердили хорошую работу системы управления реакцией (RCS) двигателей, которые ранее сталкивались с проблемами, и подтвердили, что известные утечки гелия в системе движения капсулы оставались стабильными и не ухудшались. Поэтому испытания показывают, что двигатели будут работать должным образом во время возможного возвращения космического корабля на Землю.

Ожидается, что в конце этой недели NASA проведет масштабный обзор, чтобы оценить данные испытаний и определить готовность капсулы безопасно вернуть Уилмора и Уильямс домой.

Руководитель программы коммерческого экипажа NASA Стив Стич признает, что рассматриваются и резервные варианты возвращения астронавтов, включая капсулу Dragon от SpaceX.

Напомним, что капсула Boeing Starliner стартовала из штата Флорида на борту ракеты-носителя Atlas V компании United Launch Alliance 5 июня, а через несколько часов космическое агентство сообщило, что в капсуле произошло две утечки.

Во время пристыковки капсулы к МКС 6 июня была обнаружена еще одна утечка, а через несколько дней, 10 июня, заметили еще одну. Кроме утечки гелия, во время полета временно вышли из строя пять двигателей, четыре из которых снова заработали, а пятый был отключен.

Астронавты-ветераны Уильямс и Уилмор, несмотря на свое неудачное положение, вынуждены работать, проводя научные эксперименты и ухаживая за космической станцией.

С момента прибытия на МКС они производят ультразвуковое исследование своих вен, чтобы собрать данные о том, как космос влияет на организм человека. Астронавтам также поручили проделать работу на борту, в частности заправлять охлаждающую жидкость в одном из водяных насосов станции, заменить насос для обработки мочи, а также провести инвентаризацию запасов пищи на МКС.

Перед полетом Сунита Уильямс сказала, что отдавала себе отчет, что природа испытательного полета означала, что ей и Уилмору, возможно, придется импровизировать. "Мы ожидаем, что все пойдет по плану. Но если этого не произойдет, мы возьмем минутку, проанализируем это и поговорим об этом и все будет хорошо", – подчеркнула Сунита перед полетом.

После нескольких незапланированных недель пребывания в космосе Сунита Уильямс все же выразила надежду на удачное завершение миссии. "Наша уверенность в миссии высока. Я не жалуюсь, что мы здесь еще на пару недель", – сказала 58-летняя астронавт.

Стоит отметить, что представители Boeing и NASA впервые заметили проблемы со Starliner еще до того, как капсула взлетела с астронавтами в космос. Сначала запуск был запланирован на 6 мая, но когда ученые обнаружили утечку гелия из клапана, прекратили миссию.

Инженеры подозревали, что проблема возникла из-за дефекта резинового уплотнителя размером с пуговицу рубашки, и сказали, что даже если утечка усилится, с ней можно справиться во время полета. Так что назначили запуск на 1 июня.

Однако Starliner снова потерпел несчастье, когда капсула была автоматически остановлена компьютерной системой за несколько минут до взлета. Однако последние проверки разрешили запуск капсулы на 5 июня.

Фиаско из Starliner добавило еще больше неудобств компании Boeing, чей отдел коммерческой авиации испытывает скандалы и катастрофы. А ведь в начале 2024 года самолет 737 MAX разорвался во время полета над Портлендом. А еще два других самолета MAX разбились в 2018 и 2019 годах, в результате чего погибли более 300 человек.

Boeing обвиняют в том, что она ставит прибыль выше безопасности. Однако руководители компании пообещали улучшить качество продукции после серии катастрофических аварий.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Boeing с третьей попытки и после месяцев задержек запустил в космос Starliner с астронавтами NASA.

Также OBOZ.UA писал, что астронавты NASA застряли в космосе из-за неисправности Boeing Starliner.

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