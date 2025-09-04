Кто такой амбиверт: черты типа личности, который считают самым успешным

Мы привыкли делить людей по темпераменту на две большие группы – экспрессивные и яркие экстраверты и тихие и вдумчивые интроверты. Однако психологи указывают, что существует и промежуточный тип – амбиверты, и они обычно наиболее успешны в жизни.

Чем они отличаются, объяснил в своей статье для CNBC коуч и бизнес-консультант Стефан Фальк. По его словам, такие люди сочетают в себе как интровертные, так и экстравертные черты, они умеют стратегически и сбалансировано использовать внутреннюю рефлексию и внешнее взаимодействие.

Ключевые признаки амбивертов

Таких признаков Фальк выделяет восемь. Некоторые из них ближе к подходу интровертов, а другие – экстравертов. Вот эти признаки.

Вы очень избирательны в общении

Вы не ищете общения просто так. Вы тщательно оцениваете, какие возможности соответствуют вашим целям, ценностям и уровню энергии. Это позволяет вам полностью присутствовать в процессе общения и вносить свой вклад в каждое взаимодействие.

Вы превращаете одиночество в суперспособность

Время, проведенное в одиночестве, не просто расслабляет – оно бывает очень продуктивно. Вы используете время уединения для обдумывания, размышлений и планирования, а не как способ отвлечься. После долгого дня вы переключаетесь, чтобы перезарядиться, и это порождает у вас новые идеи и идеи.

Вы можете вести себя и как экстраверт, и как интроверт

Вы легко адаптируетесь и умеете подстраивать свой подход к энергии или предпочтениям собеседника. Вы одинаково легко погружаетесь в глубокие разговоры с более тихими людьми и участвуете в динамичных, насыщенных дискуссиях с общительными людьми.

Вы можете взять на себя инициативу, но знаете, когда следует отступить.

Вы прекрасно владеете вниманием, но знаете, когда позволить другим проявить себя. Вы легко переключаетесь между лидерством и слушанием во время групповых обсуждений.

Вы высказываетесь, чтобы достичь прогресса, а не создавать шум.

Экстраверты часто говорят, когда не следует, а интроверты часто не говорят, когда следует. Но, будучи амбивертом, вы знаете, когда говорить, а когда слушать.

Вы действуете целенаправленно и в идеальное время

У вас исключительная способность читать ситуации и людей: кто имеет влияние? Кто не заинтересован? Где реальные возможности, где вы можете внести свой вклад? Вы постоянно анализируете все детали взаимодействия и знаете, когда вмешаться.

Вы можете превратить скучное общение в возможности

Сталкиваясь со скучными или неактуальными встречами или разговорами, вы не просто отключаетесь. Вместо этого вы осматриваете комнату, чтобы найти интересных людей – тех, с кем вам было бы полезно общаться для достижения ваших целей. Таким образом, вы превращаете то, что другие могут считать "пустой тратой времени" в ценные связи.

Вы – разносторонний человек, который умеет решать проблемы

Благодаря глубокому самосознанию вы понимаете как рациональные аспекты проблемы, так и эмоциональную чувствительность людей, участвующих в ней. Это дает вам уникальную способность находить решение, которое подходит всем.

Как экстраверту стать амбивертом

Для экстравертов важно развить навыки, позволяющие им преуспевать в более спокойных, интроспективных моментах. Фальк советует им попробовать три техники.

Делайте паузы и думайте, прежде чем говорить. Во время разговора считайте до трех, прежде чем ответить. Это дает другим возможность высказаться и гарантирует, что ваша мысль будет продуманной.

Практикуйте молчаливое наблюдение. На встречах или переговорах наблюдайте за динамикой, не говоря ни слова. Обращайте внимание на то, кто говорит, кто слушает и как принимаются решения.

Запланируйте время для уединения. Выделите 30 минут ежедневно на ведение дневника. Используйте это время, чтобы проанализировать свой день и спланировать дальнейшие действия или просто обдумать свои мысли. Вспомните последние взаимодействия или решения. Какие выводы вы можете сделать?

Как интроверту стать амбивертом

Три совета Фальк дал также интровертам.

Подготовьтесь к тому, чем хотите поделиться. Запишите один или два момента, которыми хотите поделиться, до начала встречи. Пообещайте себе активно высказывать что-то важное. Это сделает выступление менее страшным.

Принимайте дальнейшие действия. Отправьте короткое письмо или сообщение после встречи с кем-то. Вспомните что-то конкретное, что вы обсуждали, и поблагодарите за уделенное время.

Ежедневно заряжайте смыслом каждый день. Выделяйте время наедине с собой каждый день, чтобы обдумать свои мысли. Анализируйте свои взаимодействия. Планируйте, как применить полученные знания. Составляйте черновики идей для завтрашних встреч и разговоров.

Критика концепции абмивертности

В целом психологи ученые не отрицают концепцию абмивертности, но указывают на то, что она сильно упрощена и подходит больше для массовой аудитории. Так с точки зрения социальной психологии "амбиверт" – это не отдельный тип личности, а просто обозначение промежуточного места на континууме между интроверсией и экстраверсией. То, что воспринимают как амбивертность, часто является лишь зависимой от контекста реакцией, а не устойчивым свойством личности.

Кроме того, психологи указывают, что понятие амбивертности не входит в "Большую пятерку" черт человека, которые используют для исследования личности человека. К таким чертам относят открытость к новому опыту, добросовестность, экстраверсию, приветливость и невротизм.

Психоаналитические критики концепции отмечают, что сосредоточенность на направленном спектре "интроверт – экстраверт" может затуманить настоящие внутренние конфликты. Если человек описывает себя как амбиверта вместо анализа, что именно ему ближе в различных ситуациях, это становится удобным способом избежать самопознания и осознания собственных предубеждений.

Также ученые предупреждают, что приписывание себе амбивертности может сделать человека предвзятым, погрузить его в самообман. Описания этого типа личности называют нечеткими, похожими на описания, которые подаются в гороскопах. Поэтому, в целом как описание эффективной стратегии поведения использовать концепцию можно, но важно не придавать ей слишком много значения – в конце концов, она является очень упрощенной и поэтому несовершенной.

