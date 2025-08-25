Кто такой отроверт? Ученый описал новый тип личности

Еще в детстве с точки зрения психологии большинство из нас начинают описывать, как экстравертов или интровертов. Если говорить упрощенно, то первые более открыты для общения и получают от него заряд энергии, а вторые – более избирательны в том, кого допускают в ближний круг и предпочитают больше слушать других, чем говорить сами.

Однако, в последнее время в психологии заговорили о новом типе личности – отроверте. Его описал в своей статье для издания New Science американский психиатр Рами Камински, который и является изобретателем этого термина. Дискуссия относительно научности его гипотезы все еще продолжается – не все ученые считают ее достойной внимания.

Кто такие отроверты

Главной чертой отровертов Камински называет отсутствие принадлежности к какой-то социальной группе. Он называет людей этого типа личности эмоционально независимыми в мышлении, но способными к глубоким личным контактам. Отроверты, по словам изобретателя термина, часто чувствуют себя аутсайдерами и испытывают трудности с обретением чувства принадлежности к социальным группам. Часто такие люди имеют нестандартное мышление, не поддаются на тренды, не так чувствительны к давлению со стороны сверстников, особенно когда речь идет о тинейджерах. А еще они сосредоточены на собственном внутреннем мире и личных, а не на общественных традициях.

Вот что можно назвать ключевыми характеристиками отроверта:

Отстраненность от групп – в отличие от интровертов, которые могут искать уединения, или экстравертов, которые предпочитают более глубокую социализацию, отроверты не испытывают врожденной потребности принадлежать к какому-то коллективу.

– в отличие от интровертов, которые могут искать уединения, или экстравертов, которые предпочитают более глубокую социализацию, отроверты не испытывают врожденной потребности принадлежать к какому-то коллективу. Эмоциональная независимость – для откровертов внешнее одобрение не является движущей силой, они склонны полагаться на поддержку тех, кому доверяют.

– для откровертов внешнее одобрение не является движущей силой, они склонны полагаться на поддержку тех, кому доверяют. Глубокие личные контакты – хотя отроверты не склонны встраиваться в группы, они вполне способны устанавливать глубокие, искренние связи с людьми, когда находят объект настоящей привязанности.

– хотя отроверты не склонны встраиваться в группы, они вполне способны устанавливать глубокие, искренние связи с людьми, когда находят объект настоящей привязанности. Оригинальность и критическое мышление – их независимость позволяет им выдвигать оригинальные идеи и критически мыслить, ставя под сомнение групповой консенсус и тенденции.

– их независимость позволяет им выдвигать оригинальные идеи и критически мыслить, ставя под сомнение групповой консенсус и тенденции. Неприятие риска – отроверты склонны проявлять осторожность и избегать рискованного поведения, особенно того, которое необходимо для того, чтобы получить одобрение членов группы и вписаться в их круг.

– отроверты склонны проявлять осторожность и избегать рискованного поведения, особенно того, которое необходимо для того, чтобы получить одобрение членов группы и вписаться в их круг. Ориентация на личные традиции – представители этого типа личности склонны формировать собственные привычки и схемы поведения, а вот участие в общих групповых ритуалах, обычаях или церемониях для них является обременительным.

Рами Камински описал откровертов, как людей, склонных к инаковости. Они часто чувствуют себя аутсайдерами и не могут найти себе место в коллективе. Однако, изобретатель термина отмечает, что отроверсия не является клиническим расстройством личности. Исправлять ее не нужно, отмечает он.

Что не так с концепцией отроверсии

Психологи, которые ознакомились с концепцией доктора Камински, не всегда соглашаются с его предложением. Некоторые даже называют его термин ненаучным. В частности потому, что ему не хватает доказательной базы, чтобы подтвердить существование такого типа личности.

Камински обвиняют в попытке создать новую ничем не подкрепленную типологию на фоне общего увлечения общества подобными, в основном антинаучными, концепциями – от астрологии до human design. Также некоторые комментаторы обращают внимание, что границы между отровертами и интровертами на самом деле часто слишком размыты.

Кроме того, хотя автор концепции отмечает, что она не описывает расстройство или отклонение, в обществе ее все же могут воспринимать как аномалию и использовать для стигматизации. Особенно учитывая то, что культура требует от человека принадлежности.

