Космический телескоп Джеймса Уэбба зафиксировал дремлющую после 'переедания' черную дыру-монстра в ранней Вселенной

Новые исследования показали, что миллиарды лет назад некоторым ранним черным дырам приходилось дремать после чрезмерного "переедания". Такую удивительную дыру-монстра в ранней Вселенной зафиксировал космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST).

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Используя JWST, астрономы заметили спящую сверхмассивную черную дыру, существовавшую через 800 миллионов лет после Большого взрыва. Этот космический монстр "потерял сознание" после особо большого количества галактического газа и пыли, пишет Space.com.

По словам ученых, найденная черная дыра поражает своими размерами, ведь ее масса в 400 миллионов раз больше массы Солнца. Это самая массивная черная дыра, подмеченная Уэббом в ранней Вселенной.

Особенность этой сверхмассивной черной дыры также в том, что подобные гигантские космические дыры в недавней Вселенной имеют примерно 0,1% массы своей главной галактики. А эта вновь обретенная дыра-монстр имеет массу, которая эквивалентна примерно 40% массы ее галактики.

Ученые предполагали, что эта дыра такая гигантская, потому что прожорливо питается окружающим газом. Однако исследования показывают, что она поглощает газ с очень медленной скоростью, примерно в одну сотую от максимально возможной границы аккреции для черной дыры такого размера.

"Несмотря на то, что эта черная дыра находится в состоянии покоя, ее огромные размеры позволили нам ее обнаружить. Ранняя Вселенная смогла создать некоторых абсолютных монстров, даже в относительно крошечных галактиках", – сказал руководитель группы исследователей Игнас Юоджбалис из Кембриджского Института космологии Кавли.

В чем секрет сверхмассивных черных дыр на ранних стадиях Вселенной

По определению ученых, сверхмассивные черные дыры – это космические титаны с массами, эквивалентными миллионам или даже миллиардам солнц.

В отличие от черных дыр звездной массы, которые образуются, когда массивные звезды коллапсируют, сверхмассивные черные дыры, как полагают, растут через цепь слияний впоследствии более массивных черных дыр и из постоянного рациона газа и пыли из галактик-хозяев.

Считается, что этот процесс занимает более миллиарда лет, чтобы создать сверхмассивную черную дыру. Это означает, что заметить этих гигантов в недавней истории нашего космоса в возрасте 13,8 млрд лет не проблематично.

Однако телескоп Уэбба смог найти дыру-монстра, когда возраст Вселенной был менее одного миллиарда лет, и даже спустя 600 миллионов лет после Большого взрыва. Огромный размер этой ранней черной дыры и тот факт, что она даже быстро растет благодаря питанию, делает ее еще более запутанной.

"Вполне возможно, что черные дыры "рождаются большими". Это может объяснить, почему Уэбб заметил огромные черные дыры в ранней Вселенной. Но интересен тот факт, что они проходят через периоды гиперактивности, за которыми следуют долгие периоды покоя", – сказал член команды и исследователь Роберто Майолино.

Открытие этой титанической дремлющей черной дыры является прорывом для науки, говорят эксперты. Однако эта ужасная ранняя черная дыра может быть только вершиной айсберга.

Команда исследователей подозревает, что ранняя Вселенная могла быть переполнена этими спящими гигантами, которых трудно обнаружить в состоянии их покоя.

Ранее OBOZ.UA писал, что космический телескоп Джеймса Уэбба зафиксировал танец черной дыры с двумя галактиками-спутниками.

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