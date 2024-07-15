Космический телескоп Джеймса Уэбба зафиксировал танец черной дыры с двумя галактиками-спутниками. Фото

Сверхмощный космический телескоп имени Джеймса Вебба (JWST) снял драматический танец между питающимся черной дырой сверхмассивным квазаром и слиянием галактик менее чем через миллиард лет после Большого взрыва. Наблюдения могут помочь ученым лучше понять, как галактики и сверхмассивные черные дыры росли в ранней Вселенной.

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Команда ученых не только определила, что черная дыра имеет массу, эквивалентную двум миллиардам солнц, но и обнаружила, что и квазар, и участвующие в этом слиянии галактики являются высокоразвитыми. Это неожиданность, учитывая, что они существовали, когда 13,8-летний космос был еще младенцем, пишет LiveScience.

Зафиксированная сверхмассивная черная дыра питается окружающим веществом и питает яркий квазар, который настолько удален, что "Джеймс Уэбб" видит ее такой, какой она была менее чем через миллиард лет после Большого взрыва. Квазар, названный PJ308-21, локализован в активном галактическом AGN) в галактике, находящейся в процессе слияния с двумя массивными галактиками-спутниками.

Слияние этих трех галактик, вероятно, доставит в сверхмассивную черную дыру огромное количество газа и пыли, что будет способствовать ее росту и позволит продолжать питать PJ308-21.

"Наше исследование показывает, что и черные дыры в центре квазаров с высоким красным смещением, и принимающие их галактики подвергаются чрезвычайно эффективному и бурному росту уже в первый миллиард лет космической истории. Этому способствует богатая галактическая среда, в которой формируются эти источники" , – сказал руководитель группы, исследователь Национального института астрофизики (INAF) в Италии Роберто Декарли.

Декарли также добавил, что эта работа стала настоящей "эмоциональной горкой" для команды, разработавшей инновационные решения, чтобы преодолеть первоначальные трудности с сокращением данных и создавать изображения с неопределенностью менее 1% на пиксель.

Ученые отмечают прекрасную работу космического телескопа имени Джеймса Уэбба.

"Благодаря чувствительности JWST в ближнем и среднем инфракрасном диапазоне стало возможным изучить спектр квазара и галактик-спутников с беспрецедентной точностью в далекой Вселенной. Только замечательный вид, предложенный телескопом "Джеймс Вебб", способен обеспечить эти наблюдения", – подытожил член команды и астрофизик INAF Федерика Лояконо.

OBOZ.UA ранее писал, что самый мощный телескоп NASA "Джеймс Уэбб" снял небесный фейерверк вокруг новорожденной звезды.

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