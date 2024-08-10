Состояние, противоположное дежавю. Что такое жамевю и почему его называют забытой реальностью

Ученые выяснили, что дежавю действительно является окном в работу нашей системы памяти. Исследование выявило, что это явление возникает, когда выявляющая знакомство часть мозга рассинхронизируется с реальностью.

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Дежавю – это сигнал, предупреждающий вас об этой странности: это тип "проверки фактов" для системы памяти. Но есть еще противоположное состояние – его называют "жамевю", пишет Science Alert.

"Жамевю" – это состояние, когда, то, что вы знаете, как знакомое, кажется нереальным или каким-то новым. Это может охватывать взгляд на знакомое лицо и выявление его необычным или неизвестным. Возможно, вы зашли в знакомое место и потеряли ориентацию или увидели это "новыми глазами".

Что такое жамевю

Это опыт, который бывает даже реже, чем дежавю, и, возможно, более необычный и тревожный. Когда ученые попросили людей описать это состояние в анкетах об опыте в повседневной жизни, они давали следующие объяснения: "При написании экзаменов я правильно пишу какое-то слово, но я смотрю на него снова и снова, потому что у меня возникают мысли, что возможно, я написал неправильно".

О состоянии жамевю известно мало. Но учёные решили "вызвать" его в лаборатории. Если попросить кого-то повторять что-нибудь снова и снова, они часто обнаруживают, что это становится бессмысленным и запутанным. В эксперименте 94 студента тратили время на повторное написание одного и того же слова. Они сделали это с помощью двенадцати разных слов, которые варьировались от обычных, таких как "дверь", до менее распространенных, таких, как "меч".

Ученые попросили участников повторять слово как можно скорее, но сказали, что им разрешено остановиться по нескольким причинам, в том числе чувствовать себя странно, скучно или болит рука. Самым распространенным выбором остановиться было то, что эта задача стала казаться странной: около 70% участников останавливались по крайней мере один раз, чтобы почувствовать что-то, что мы определили как jamais vu. Чаще это происходило примерно через одну минуту (33 повторения).

Люди описывали свой опыт как "эти слова теряют значение, чем дольше на них смотришь" к "казалось, что теряю контроль над рукой" и самый интересный вариант ответа: "это не кажется правильным, почти похоже, что это не совсем слово, а кто-то обманул меня и заставляет думать, что это так".

Когда какое-то действие стало слишком автоматическим

Чтобы закончить эту научную работу, ученым понадобилось 15 лет. Основной вывод – это идея о том, что трансформации и потери смысла при повторении сопровождаются особым ощущением – именно оно называется jamais vu.

То есть это сигнал для вас, что что-то стало слишком автоматическим, слишком плавным, слишком повторяющимся. Это помогает нам вырваться из нашей текущей обработки, и ощущение нереальности на самом деле является проверкой реальности.

Вполне логично, что это должно произойти. Когнитивные системы человека должны оставаться гибкими, позволяя обращать внимание туда, где это нужно, а не заблудиться в повторяющихся задачах слишком долго.

Ученые говорят, что только начинают понимать состояние жамевю. Основным научным объяснением является "насыщение" – перегрузка представления, пока она не станет бессмысленной.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об исследовании ученых, в котором они выяснили когнитивные функции людей "жаворонков", которые рано ложатся спать и рано просыпаются, и часто засиживающихся до ночи "сов". Результаты анализа показали, кто из этих людей имеет лучшую память и более активны в течение дня.

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