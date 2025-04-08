Какой алфавит самый древний в мире: ученые совершили открытие

В современном мире насчитывается множество разнообразных алфавитов и письменных систем. Это выдающееся изобретение, позволившее фиксировать человеческую историю с помощью символов, парадоксально не сохранило точных сведений о своем возникновении.

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До сих пор остается неизвестным, где и когда именно появился первый алфавит. Долгое время было мнение, что это произошло около 3900 лет назад на землях нынешнего Египта. Однако недавняя находка в Сирии дает основания предполагать, что источники алфавита могут достигать еще более глубокой древности, на пять веков раньше.

Ученые из Университета Джона Гопкинса совершили открытие, изменяющее понимание истории письменности. Новые исследования могут подвергнуть сомнению теории, которые до сих пор считали протосинайский алфавит самым древним, пишет издание LiveScience.

Обнаруженные в Сирии глиняные цилиндры изображают символы, вероятно, являющиеся частью древнейшей алфавитной системы, которая была использована на территории современной северной Сирии более 4000 лет назад. По результатам радиоуглеродного анализа, это письмо датируется примерно 2400 годом до н.э., то есть на 500 лет старше протосинайского письма.

До этого считалось, что протосинайский алфавит, разработанный около 4 000 лет назад ханаанскими рабочими в Египте, является самым старым подтвержденным алфавитом. Эта система письма, развившаяся в финикийском алфавите, впоследствии стала основой для многих других языков, в частности для греческого, иврита и латыни. Но новое открытие заставляет учёных пересмотреть это предположение.

Обнаружение древних находок в Сирии

В ноябре 2024 года исследователи обнаружили четыре глиняных цилиндра в Умм-эль-Марре, расположенном на севере Сирии, близ Алеппо. Эти артефакты содержат разные символы, которые могли быть частью раннего алфавита. Гленн Шварц, археолог из Университета Джона Хопкинса, заявил, что эти находки старше протосинайских текстов и дают новое понимание развития письменности. По словам Шварца, это может означать, что алфавитное письмо существовало задолго до того, как его развили в Египте.

Теория, что алфавитные системы письма развивались на разных территориях древнего мира, становится все более распространенной. До этого считалось, что другие системы письма, такие как египетские иероглифы и шумерская клинопись, не были алфавитными. Они скорее были логографическими или силабочными системами, где каждый знак обозначал целое слово или слог, а не отдельные звуки речи, отмечает издание.

Протосинайское письмо, впервые появившееся в Египте, считается прорывом в развитии письменности. Оно стало основой для большинства появившихся позже алфавитов, в частности, финикийского и греческого. Однако новые открытия в Сирии заставляют сомневаться в том, что именно протосинайский алфавит был первым.

Филиппа Стил, филолог из Кембриджского университета, отмечает, что хотя надписи из Умм-эль-Марри могут быть частью письменной системы, трудно точно утверждать, является ли это подлинным алфавитным письмом. Она подчеркивает, для того, чтобы классифицировать эти надписи как алфавит, необходимо больше доказательств относительно их структуры.

Сильвия Феррара, филолог из Болонского университета, отметила в комментарии LiveScience, что идеи и концепции письма могли распространяться гораздо дальше, чем разрешают археологические находки. Она не удивлена тем, что алфавит мог возникнуть на 500 лет раньше, чем это считалось, хотя место находки неожиданно. Есть вероятность, что культура письма была более распространенной, чем мы думали.

Действительно ли это алфавит

Одним из главных вопросов, возникающих после этого открытия, является то, можно ли считать найденные знаки настоящим алфавитом. Филиппа Стил подчеркивает, что, хотя отдельные знаки на цилиндрах из Умм-эль-Марры могут походить на символы протосинайского письма, их недостаточно для уверенности. Для более точного определения необходимо большее находок и исследований.

Ученые надеются, что будущие раскопки и новые технологии позволят более точно определить, какие именно письменные системы использовались на территории Сирии и других древних цивилизаций.

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