Как защитить цветы на балконе от заморозков: действенные советы

Осень и зима для цветов на балконе – настоящее испытание. Низкие температуры, ветер и влага могут серьезно повредить корневую систему и побеги.

Но сохранить растения вполне реально, если правильно их подготовить к холодам. Эксперты обнародовали практические советы, которые помогут вашим любимым цветам дождаться весны.

Выбор правильных горшков

Самое уязвимое место растения зимой – корни. Именно поэтому главное значение имеет качество горшка. Избегайте тонкого пластика, стекла и металла: они плохо удерживают тепло и быстро промерзают. Лучшие варианты:

терракотовые горшки – натуральный материал сохраняет температуру и пропускает воздух;

– натуральный материал сохраняет температуру и пропускает воздух; толстостенный пластик – легкий и морозостойкий;

– легкий и морозостойкий; деревянные ящики или кадки – прекрасно удерживают тепло и защищают корни.

Как уберечь большие контейнеры

Большие и тяжелые вазоны лучше сразу ставить на слой утеплителя – пенопласт или доску. Это делают еще во время высадки, ведь позже перенести контейнер будет сложно. Осенью большие емкости стоит дополнительно обернуть агроволокном, джутом или соломенными матами, чтобы уменьшить риск промерзания почвы по бокам.

Защита мелких горшков

Маленькие вазоны значительно проще утеплить. Самые практичные способы:

обернуть их газетами или тканью , сверху закрепив веревкой;

, сверху закрепив веревкой; поставить несколько горшков в больший ящик или картонную коробку, заполнив промежутки сеном, опилками или скомканной бумагой ;

; перенести в более защищенное место балкона, например, ближе к стене.

Чем накрывать растения

Для защиты надземной части цветов лучше всего использовать агроволокно, джут или соломенные маты. Такое покрытие сохраняет тепло, но в то же время пропускает воздух. Важно, чтобы укрытие не создавало парникового эффекта и не приводило к выпреванию растений. Нужно оставлять доступ к почве, чтобы она не пересыхала и не превращалась в ледяную корку.

Дополнительные советы

Перед заморозками стоит сократить полив, чтобы избыток влаги не замерзал и не повреждал корни. Если балкон застеклен, растения легче перенесут холода, однако даже в этом случае полезно обеспечить дополнительное укрытие. Некоторые более чувствительные виды, такие как пеларгонии или фуксии, лучше на зиму занести в помещение.

