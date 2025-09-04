Почему погибают орхидеи: названа самая распространенная ошибка

Ваши орхидеи отмирают, отказываются цвести или у них появляются желтые, сморщенные или мягкие листья, и вы не знаете, почему? Эксперты указывают, что все эти проблемы с комнатным цветком обычно возникают из-за нескольких типичных ошибок, которые сводятся к одной базовой и ключевой.

Об этой ошибке, а также о других ошибках выращивания орхидей рассказало издание The Spruce. Оно также посоветовало, как исправить уход за растением.

Худшее, что вы можете сделать со своей орхидеей

Главная причина, по которой орхидеи плохо растут дома – это стресс от полива. "Самая распространенная ошибка цветоводов – не чрезмерный полив, а неправильный", – рассказала изданию садовод Ребекка Финнеран. Это может быть как чрезмерное, так и недостаточное увлажнение, а также выращивание орхидеи в неправильном горшке или на неподходящем субстрате.

5 вещей, которых следует избегать при выращивании орхидей

В дикой природе орхидеи растут как эпифиты, то есть цепляются за деревья с помощью воздушных корней. Эта уникальная структура корней помогает орхидеям быстро впитывать воду, но также делает их более уязвимыми к переливу и стрессу от полива. Вот какие ошибки могут вызвать этот стресс.

Перелив

У любого растения может развиться корневая гниль, если оно слишком долго находится в сырой почве, но орхидеи особенно восприимчивы к переливу. Их корни могут загнить и стать мягкими, слизистыми, черными или похожими на нить, если им не давать дышать. Чтобы избежать этой проблемы, выращивайте орхидеи в горшках с хорошим дренажем и поливайте их раз в 1-2 недели, когда субстрат начинает подсыхать. Воду используйте мягкую – отстоянную, фильтрованную или дождевую.

Недостаточный полив

У орхидей с корневой гнилью листья часто желтеют или становятся мягкими по мере развития болезни, но и недолив может негативно сказаться на орхидеях. Правильно поливать растение нужно так, чтобы вода свободно проходила через субстрат – он сам впитает столько, сколько ему нужно. "Возьмите горшок с орхидеей и погрузите в воду только корневой ком на 1–2 часа в миску или поддон. Это позволит мясистым корням впитать воду и очень им поможет", — сказала Финнеран. И добавила, что свои орхидеи замачивает так раз в неделю.

Полив в розетку листьев

Следите за тем, чтобы вода не попадала прямо в центр розетки листьев орхидеи. Это спровоцирует ее загнивание. При поливе старайтесь направлять поток воды на воздушные корни орхидеи, чтобы вода медленно стекала сквозь субстрат растения, пока не пройдет через дренажные отверстия горшка.

Полив кубиками льда

На этикетках растений и в популярных видеороликах по уходу за орхидеями часто рекомендуют поливать орхидеи кубиками льда, но Финнеран также предостерегает от этой практики. "Представьте, что вы тропическое растение, корни которого обливаются ледяной водой", – сказала садовница. Для полива орхидей она посоветовала использовать воду комнатной температуры – это снизит риск повреждения их нежных корней.

Отсутствие пересаживания

Даже если вы поливаете орхидеи правильно, у них может развиться корневая гниль, если вы храните их в тех горшках, в которых принесли растения из магазина. В таких горшках часто отсутствуют дренажные отверстия, и они обычно заполнены плотным флористическим пеноматериалом или субстратом на основе мха, из-за чего корни орхидей остаются слишком влажными. Пересадка орхидей сразу после того, как вы принесли их домой, в горшки с дренажными отверстиями и субстратом на основе коры – это быстрый и простой способ предотвратить гниль и перелив в будущем.

