Как распознать фальшивую улыбку: научный метод

Эволюция подарила нам такой инструмент, как улыбка, чтобы мы могли показывать друг другу свою доброжелательность и лучше коммуницировать между собой. И вы, наверное, слышали утверждение, что для того, чтобы нахмуриться, нужно задействовать больше мышц, чем для того, чтобы улыбнуться.

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Однако ученые утверждают, что анатомически это не так. Более того, по тому, какие мышцы задействованы в процессе улыбки можно определить, является ли она на самом деле искренней. Выводами исследователей по этому поводу поделилось издание Science Alert.

Вы, наверное, замечали такую улыбку, которая как будто не доходит до глаз. Ее можно увидеть на неловких фотографиях в семейном альбоме или во время рабочих встреч, где люди должны проявлять вежливость. И наш мозг часто обнаруживает, что с улыбкой что-то не так, задолго до того, как мы осознаем причину.

Но что же такое в улыбке делает ее либо искренней, либо фальшивой? Ответ заключается в неожиданном сочетании таких факторов, как анатомия лица, неврология и эмоциональность.

Два типа улыбки

Не все улыбки, которые мы демонстрируем, равнозначны. С точки зрения анатомии их существует по крайней мере две разновидности: так называемая улыбка Дюшена, которая отражает истинное счастье, и не-дюшеновская улыбка, которая, как правило, является более социальной или стратегической.

Улыбку Дюшена назвали так в честь французского невролога XIX века Гийома Дюшена де Булонь. Это выражение лица активирует две ключевые группы мышц. Первая группа связана с уголками рта – где, например, Musculus risorius (от латинского слова, означающего "улыбаться") тянет уголки наружу, а большая скуловая мышца поднимает их.

Второй, но не менее, а может и более важной, здесь является orbicularis oculi – круговая мышца глаза. Напрягаясь, она создает так хорошо всем знакомые "гусиные лапки" – складки, а также соответствующие морщинки, которые мы ассоциируем с теплом и радостью.

Фальшивая или просто вежливая улыбка обычно задействует лишь мышцы рта. Глаза в таком случае остаются широко открытыми или равнодушными, а улыбка выглядит больше механической, чем значимой – своеобразный эмоциональный камуфляж.

Как настоящие, так и фальшивые улыбки зависят от работы лицевого нерва. Именно он передает сигналы из мозга к мышцам, от которых зависит выражение лица. И здесь мы натыкаемся на ключевую неврологическую разницу. Улыбки Дюшена, как правило, генерируются лимбической системой, эмоциональным ядром мозга – в частности, миндалевидным телом, группой нейронов, которая отвечает за формирование эмоций. Тогда как не-дюшеновские улыбки находятся под контролем более осознанной моторной коры. Это разграничение означает, что аутентичные, эмоционально обусловленные улыбки являются непроизвольными.

Вам не удастся легко заставить ваши круговые мышцы глаз сокращаться убедительно, если вы не чувствуете настоящую эмоцию. Даже профессиональные актеры должны обращаться к реальным воспоминаниям или специальным техникам, чтобы создать правдоподобную дюшеновскую улыбку.

Зачем нам видеть разницу

Исследования показывают, что люди очень хорошо различают настоящие и фальшивые улыбки между собой. Некоторые данные показывают, что на это способны даже младенцы в возрасте до десяти месяцев.

Эволюционно эта способность могла помочь нам оценивать надежность, распознавать настоящих союзников и избегать обмана. Веретенообразная извилина, часть мозга, отвечающая за распознавание лиц, тесно сотрудничает с верхней височной бороздой для декодирования выражений лица. Это помогает нам оценивать намерения так же, как и эмоции.

В современной жизни наша чувствительность к таким нюансам продолжает иметь большое значение. Политики, работники службы поддержки клиентов и публичные лица часто полагаются на социальную улыбку, чтобы ориентироваться в сложных межличностных ожиданиях. Но наблюдатели – сознательно или нет – часто замечают эти микроразличия.

При этом важно иметь в виду, что фальшивая улыбка не всегда указывает на лжеца и является чем-то негативным. На самом деле она выполняет важную социальную функцию – помогает облегчить взаимодействие с другими, указывает на вежливость, может разряжать конфликты или служит демонстрацией уважения. Не-дюшеновские улыбки являются жизненно важной частью того, что социологи называют "эмоциональным трудом" – управлением собственным лицом, чтобы соответствовать общественным или профессиональным ожиданиям.

Но поддержание фальшивой улыбки в течение длительного времени может быть изнурительным. Исследования эмоционального труда показывают, что требование улыбаться без искренних чувств, особенно для людей, занимающихся сервисными профессиями, связано с повышенным стрессом, выгоранием и даже дополнительной нагрузкой на сердечно-сосудистую систему.

Когда мы все больше погружаемся в эпоху искусственного интеллекта, синтетические лица – от чат-ботов до виртуальных ассистентов – программируются для воспроизведения человеческой мимики. Однако проблема с ее аутентичностью все так же остра. Инженеры могут запрограммировать улыбку, но без микроскладок вокруг глаз она будет казаться неискренней.

Поэтому в следующий раз, когда вы будете пытаться расшифровать чьи-то эмоции, смотрите не только на область рта. Наблюдайте также за глазами. Orbicularis oculi редко лжет.

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