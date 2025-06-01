Понимают ли попугаи слова, которые произносят: ответ ученых

Исследования показывают, что попугаи способны не только имитировать человеческую речь, но и демонстрировать понимание ее значений. Этот вопрос давно волнует как ученых, так и любителей этих пернатых.

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Многие удивляются, действительно ли попугаи осознают то, что говорят, или просто воспроизводят услышанные звуки. Новые научные данные проливают свет на сложные когнитивные способности попугаев, раскрывая их потенциал к изучению и использованию человеческих слов в соответствующих контекстах, пишет издание Live Science.

В естественной среде попугаи используют разнообразные звуки для общения со своими собратьями. Они обладают сложной системой коммуникации, которая помогает им находить пищу, предупреждать об опасности и даже обращаться друг к другу по имени. Однако, когда попугаи живут рядом с людьми, они приспосабливаются к новому окружению и демонстрируют удивительную способность к усвоению человеческой речи.

Как говорят попугаи

Ответ на вопрос о понимании попугаями человеческой речи зависит от конкретной особи и методов ее обучения. Профессор психологии из Бостонского университета Ирен Пепперберг, которая посвятила свою карьеру изучению языковых способностей попугаев, отмечает, что должным образом обученные птицы могут усваивать впечатляющее количество слов. Самый известный ее участник исследования, африканский серый попугай Алекс, был ярким примером этого. Он знал более 100 слов, понимал понятие количества и мог идентифицировать свойства объектов.

Эрин Колберт-Вайт, доцент психологии из Университета Пьюджет Саунд, подтверждает, что попугаи способны изучать слова, касающиеся реальных объектов. Если попугаю часто давать арахис, проговаривая это слово, птица вскоре свяжет звук с лакомством. Эксперименты показывают, что попугаи действительно понимают значение слова, а не просто требуют какой-либо еды, что свидетельствует об их когнитивных способностях.

Кроме того, попугаи могут усваивать слова и фразы, связанные с конкретными ситуациями. Например, птица может научиться говорить "привет", когда кто-то заходит в комнату, поскольку она ассоциирует эту фразу с приветствием. Хотя попугаи могут не понимать глубокого концептуального значения таких фраз, как "Я тебя люблю", они усваивают, что эти слова приводят к положительной реакции владельца, такой как внимание или ласка. Это создает цикл подкрепления, поощряющий попугая использовать слова в соответствующем контексте.

В конце концов, каждый попугай обладает уникальной способностью к пониманию человеческой речи. Некоторые попугаи никогда не разговаривают, особенно если имеют другого попугая для общения. Ирен Пепперберг подчеркивает важность признания врожденных коммуникативных способностей попугаев, которые исследователи только начинают раскрывать.

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