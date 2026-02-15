Фантастически красивый: в Норвегии нашли средневековый перстень. Фото

В Норвегии археологи сделали редкую находку, которая сразу привлекла внимание ученых. Во время раскопок в старейшем городе страны было обнаружено золотое кольцо с синим камнем. По предварительным оценкам, украшение может датироваться ранним Средневековьем.

Исследователи предполагают, что оно принадлежало женщине высокого статуса. Находку уже назвали одной из самых красивых за последние годы, информирует издание Live Science.

Археолог Линда Осгейм из Норвежского института исследования культурного наследия (NIKU) наткнулась на перстень во время раскопок в центре города Тенсберг – древнейшего города Норвегии, основанного еще в IX веке. По ее словам, момент открытия был настолько неожиданным, что она сначала не поверила в реальность находки.

Раскопки продолжались уже два сезона. Археологи постепенно открывали остатки средневековых домов, улиц и других сооружений, расположенных вблизи королевского замкового комплекса, который связывают с династией Инглингов – одной из ранних скандинавских правящих семей.

Кольцо изготовлено из золота и украшено овальным камнем глубокого синего цвета – вероятно, сапфиром. Камень обрамляют тонкие золотые нити, скрученные в сложный узор. Дополнительным украшением служат крошечные золотые шарики, припаянные к оправе.

Сочетание спирального орнамента и зернистого декора позволяет датировать изделие примерно IX–XI веками. По словам исследователей, подобная техника золотарства попала в Норвегию из Византийской империи в раннем Средневековье.

Учитывая размер украшения, ученые предполагают, что оно принадлежало женщине знатного происхождения. По предварительным оценкам, перстень подходил для пальца с обхватом примерно 50–55 миллиметров.

В Средневековье ношение золотых колец было символом богатства и общественного положения. Синий камень также мог иметь дополнительное значение. Если это действительно сапфир, то в тогдашних представлениях он символизировал божественную силу, защищал от зла и считался оберегом.

В то же время специалисты не исключают, что камень может быть не природным сапфиром, а стеклом с кобальтовой окраской – окончательные выводы сделают после лабораторного анализа.

Проектный менеджер раскопок Ханне Экстрем Йордал отметила, что последний раз золотое кольцо в Тенсберге находили около 15 лет назад. Новое украшение она назвала "фантастически красивым и чрезвычайно редким экземпляром".

Находка не только дополняет историю средневекового города, но и открывает новые детали о культурных связях Норвегии с Византией и социальной структуре раннескандинавского общества.

