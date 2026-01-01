6 затерянных городов, которые так и не нашли археологи: что о них известно

Пока конспирологи и любители альтернативной истории занимаются поисками Атлантиды, Шамбалы или Эльдорадо, которых никогда не существовало, реальные археологи веками ищут настоящие древние города, которых время стерло с лица земли. Часто это столицы великих королевств и империй, которые могут открыть немало тайн истории.

Мы точно знаем, что эти города существовали, поскольку их описывают древние тексты. Но ученым до сих пор не удается найти их точные локации. Науке известны несколько случаев, когда ученых опережали черные археологи, которые разграбляли исторические руины и затем отказывались раскрыть их расположение, чтобы оставить все бесценные артефакты себе. Издание Live Science решило рассказать о шести древних городах, местонахождение которых остается неизвестным и которые невероятно интригуют исследователей.

Ирисагриг

Вскоре после вторжения США в Ирак в 2003 году на рынке антиквариата начали появляться тысячи древних табличек из города под названием Ирисагриг. Благодаря этим табличкам ученые смогли определить, что богатый древний город процветал на иракской земле около 4 000 лет назад.

Таблички, которые удалось получить, рассказывают, что правители древнего города жили во дворцах, в которых держали много собак. В этих дворцах также жили львы, которых кормили крупным рогатым скотом. Смотрителей за хищниками называли пастухами львов. За свою опасную работу они получали плату хлебом и пивом. Найденные таблички также рассказывают о храме, посвященном Энки – богу хитрости и мудрости, и отмечают, что в этом храме иногда проводились фестивали.

Ученые считают, что мародеры нашли и разграбили Ирисагриг примерно в то время, когда произошло вторжение США в 2003 году. Археологи до сих пор не нашли город, а грабители, которым повезло больше, не вышли на связь и не рассказали о его местонахождении.

Ит-ттави

Египетский фараон Аменемхет I (правил примерно с 1981 по 1952 год до н.э.) задумал построить для страны новую столицу. Город назвали Ит-ттави, что можно перевести как "тот, кто захватывает две земли" или "Аменемхет, захвативший два края". Как подсказывает название, процесс строительства не был для фараона легкой задачей – он сталкивался со значительным количеством беспорядков. Кстати, его правление закончилось убийством.

Впрочем, несмотря на насильственную смерть Аменемхета, Ит-ттави оставался столицей Египта примерно до 1640 года до н.э. Тогда северную часть страны захватила группа кочевых племен, известных как "гиксосы", и королевство распалось. Хотя точное местонахождение столицы до сих пор неизвестно, археологи считают, что она может находиться где-то вблизи памятника Лишт в центральном Египте. Это частично объясняется тем, что многие элитные захоронения, в частности пирамида, принадлежавшая Аменемхету I, расположены именно в Лиште.

Аккад

Город Аккад (также называемый Агаде) был столицей Аккадской империи, которая процветала между 2350 и 2150 годами до н.э. На пике своего могущества империя простиралась от Персидского залива до Анатолии. Много ее завоеваний произошло во время правления Саргона Аккадского, который жил примерно около 2300 года до н.э. Одним из важнейших сооружений в самом Аккаде был Эулмаш – храм, посвященный Иштар, богине, связанной с войной, красотой и плодородием.

Город Аккад до сих пор не удалось найти. Но историки считают, что его руины находятся где-то на территории Ирака. Древние записи указывают на то, что город был разрушен или заброшен, когда Аккадская империя пала около 2150 года до н.э.

Аль-Яхуду

Название Аль-Яхуду переводится как "городок" или "город", это поселение находилось в Вавилонской империи и жили в нем евреи, которым пришлось бежать из Иудейского царства после завоевания его царем Навуходоносором II в 587 году до н.э. Вавилоняне часто прибегали к практике изгнания коренных жителей после своих завоеваний.

Науке известно около 200 табличек, которые происходят из этого поселения. Найденные памятники указывают на то, что изгнанные люди, которые жили в этом поселении, сохраняли свою веру и использовали Яхве (имя Бога) в своих именах. Местонахождение Аль-Яхуду до сих пор не было установлено археологами, но, как и многие из этих утраченных городов, он, вероятно, находился на территории современного Ирака. Учитывая, что таблички появились на рынке антиквариата и нет никаких записей об их обнаружении во время археологических раскопок, похоже, что в какой-то момент черные археологи наткнулись на его остатки.

Вашшуканни

Город Вашшуканни был столицей империи Митанни, которая существовала примерно между 1550 и 1300 годами до н.э. и включала части северо-восточной Сирии, южной Анатолии и северного Ирака. Он сталкивался с интенсивной конкуренцией со стороны Хеттской империи на севере и Ассирийской империи на юге, и его территория постепенно отходила к ним.

Найти Вашшуканни до сих пор не удалось. Однако некоторые ученые считают, что он может быть расположен в северо-восточной Сирии. Люди, которые жили в исчезнувшей столице – и фактически по всей территории империи – были известны как хурриты. Они имели собственный язык, который сегодня известен из древних текстов.

Тинис

Тинис (также известный как Тджену) был древним городом на юге Египта, который процветал в начале истории этой древней цивилизации. По словам древнеегипетского автора Манефона, именно из Тиниса правили некоторые ранние цари Египта примерно 5 000 лет назад, когда происходило объединение страны. И лишь после этого столицу перенесли в Мемфи. Тогда за Тинисом остался статус главного города нома (провинции Египта) в период Древнего царства (примерно 2649–2150 гг. до н.э.). В частности об этом свидетельствует Али Седдик Отман, инспектор Министерства туризма и древностей Египта, в статье, опубликованной в Journal of Abydos.

Считается, что остатки Тиниса должны находиться где-то вблизи современного Абидоса на юге Египта. Это частично объясняется тем, что многие представители элиты общества, включая членов королевской семьи, были похоронены вблизи Абидоса около 5 000 лет назад.

