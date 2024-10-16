Это иллюзия. Стало известно, почему ваши уши и нос с возрастом выглядят больше

Наверное, большинство из вас замечали, что с возрастом уши и нос человека выглядят больше, чем вы привыкли. Почему это происходит и что на это влияет?

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На самом деле нос и уши не растут. А внешний вид этих органов меняется, поскольку с возрастом у человека уменьшается выработка коллагена, пишет Huff Post.

По словам экспертов, кончик носа больше опускается, создавая иллюзию, что он становится длиннее, и человек замечает больше костных выступов, потому что происходит потеря части мягких тканей или жира вокруг костей и хрящей.

"Со временем сила тяжести берет свою, а также уменьшается выработку коллагена, что приводит к снижению эластичности кожи", – объясняет доктор Джейкоба Ринкинена, сертифицированного пластического хирурга Baptist Health Jacksonville.

Ваш нос может стать немного длиннее, когда его кончик провисает, а бугор (костная шишка, которая у некоторых людей есть на переносице) может стать более выразительной.

"В вашем носу есть костная структура, структура хряща, структура мышц и структура кожи. Когда вы стареете, ваша кость начинает рассасываться, так что вы теряете часть этой костной структуры, и в результате все начинает двигаться в направлении силы тяжести", – говорит доктор Муниб Шах, дерматолог из Нью-Йорка.

Что касается ушей, то на самом деле только одна их часть меняется со временем: мочки. Сила тяжести с годами влияет на частицы, и мягкие ткани у них теряют свой тонус и эластичность с возрастом. Особенно это касается людей, всю жизнь носивших тяжелые серьги.

"Хотя более длинные мочки могут создавать впечатление, что ваши уши выросли, это лишь иллюзия", – говорит доктор Джеффри Маркус, руководитель отдела пластической, челюстно-лицевой хирургии и хирургии полости рта в Школе медицины Университета Дьюка.

По словам врача, к 8-9 годам уши составляют около 90% размера взрослого, поэтому многие дети выглядят так, будто у них большие уши.

"Итак, если вы измеряете ухо 10-летнего ребенка и уши их родителей сверху вниз, они часто имеют одинаковый размер. Уши не растут до конца жизни", – объясняет он.

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