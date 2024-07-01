От кого дети наследуют интеллект – от отца или от мамы? Результаты исследования

По выводам ученых известно, что пол ребенка определяет отец, точнее его тип хромосомы, который он передает своему малышу. Однако разум ребенок наследует от матери.

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Согласно исследованиям, гены отвечающие за развитие интеллектуальных способностей находятся в Х-хромосоме. Поскольку женщины имеют две Х-хромосомы, у них больше шансов передать эти гены своим потомкам по сравнению с мужчинами, имеющими только одну, пишет City Magazine.

Исследование проводилось на мышах. Результаты показали, что зверьки, которые получили дополнительную дозу материнского гена, развили большую голову и мозг, но имели маленькое тело. И напротив, мыши с добавлением родительских генов имели меньший мозг, но более крупные тела. Это исследование объясняет, как унаследованная генетика влияет на развитие мозга и, соответственно, на когнитивные функции.

Исследователи идентифицировали клетки, содержащие только гены матери или только отца, в шести разных частях мозга мыши, контролирующих различные когнитивные функции, от пищевых привычек до памяти.

Клетки с генами отца сосредоточены в частях лимбической системы, участвующей в таких функциях как секс, еда и агрессия. Однако исследователи не обнаружили родительских клеток в коре головного мозга, где происходят наиболее развитые когнитивные функции, такие как рассуждение, мышление и планирование.

Однако исследования также четко показали, что генетика не является единственным определяющим фактором интеллекта. По оценкам ученых, только 40-60 процентов интеллекта являются наследственными. А остальное зависит от среды, в которой будет расти ребенок, воспитания и опыта ребенка во время взросления для формирования его интеллекта.

OBOZ.UA ранее писал, как меняется мозг мужчины после того, как он стал отцом.

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