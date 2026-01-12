Что такое кама мута? Психологи описали новую эмоцию, которую вы точно испытывали

Вспомните свой любимый драматический фильм с очень счастливым финалом – вероятно, в конце вы могли почувствовать такой восторг, что аж комок подкатывал к горлу. Или вы когда-то плакали от восхищения на свадьбе. В таком случае вам точно знакома эмоция, которой дали название "кама мута".

Как пишет Mail Online, этим термином психологи описывают внезапное, часто непреодолимое чувство умиления из-за опыта любви, связи и причастности. Ученые утверждают, что люди испытывают кама мута, когда переживают внезапный момент социальной связи: будь то долгожданная встреча с близким человеком в аэропорту или момент религиозного подъема во время богослужения. При этом не имеет значения, проживаете ли вы эти моменты лично или наблюдаете за кем-то другим. Вы можете почувствовать кама мута на реальном свидании, а можете пережить эти же ощущения во время просмотра романтического фильма.

Исследователи заявляют, увеличение количества эпизодов кама мута в вашей жизни может быть ключом к ощущению более сильной связи и большего удовольствия. Так по словам профессора Алана Фиске, психологического антрополога из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, благодаря различным формам медиаконтента, кама мута стала легко доступной без ограничений. "Но люди могут и, я считаю, должны делать больше, чтобы искать кама мута в повседневной личной жизни", – убеждает он.

Что такое кама мута?

Хотя люди испытывают это состояние миллионы лет, научно изучать его начали только недавно. Это похоже на историю со вкусом "умами", который официально признали только в 1980-х, хотя он всегда был одним из наших основных вкусовых ощущений. В целом кама мута мы описываем словесными конструкциями вроде "быть тронутым" или "почувствовать теплоту в сердце". Однако Томас Шуберт из Университета Осло объясняет: "Некоторые термины включают слишком много других чувств, другие – недостаточно. Науке нужна немного большая точность, поэтому мы позаимствовали санскритский термин "кама мута".

Если перевести этот термин напрямую, то слово kāma в нем означает любовь, желание или страсть, но в широком смысле. Оно относится к любому эмоциональному влечению, привязанности или любви (не обязательно романтической). В свою очередь mutа – это причастие, которое означает "тронутый", "пораженный" или "тот, кого коснулись". Следовательно, дословный перевод словосочетания можно сформулировать как "тронутый любовью" или "тот, кого коснулась любовь".

Эксперты описывают кама мута как внезапное ощущение единства, любви или принадлежности к человеку, семье, команде, нации, природе, вселенной, богу или даже просто котенку. По словам профессора Шуберта, кама мута обычно возникает, когда становимся свидетелями или переживаем внезапное усиление отношений причастности. Это такие моменты, когда социальные связи создаются, обновляются или углубляются. Типичными триггерами для этого ощущения ученый называет встречу с близким человеком после долгой разлуки, акт неожиданной щедрости, коллективное празднование, а также определенную музыку или фильмы. Когда эта эмоция становится действительно сильной, она проявляется через внезапные слезы, мурашки на коже, тепло, разливающееся в груди или через ком в горле.

Почему кама мута важна

Учёные считают, что эта эмоция сыграла ключевую роль в нашей эволюционной истории, мотивируя и укрепляя социальные связи. "Эмоция, которая вознаграждает опыт связи, поощряла бы нас искать, поддерживать и инвестировать в отношения и членство в группах, которые помогали нашим предкам выживать", – говорит профессор Шуберт. Даже внешние признаки, такие как слезы, являются сигналом для других, что вы преданы этим отношениям и хотите сближения.

Кроме биологии, существует и культурный аспект этого удивительного чувства. Считается, что практики, которые вызывают кама мута, эволюционировали культурно, дав нам музыку, театр и кино. Люди имеют уникальную потребность искать это чувство и делиться им. Исследования показывают, что кама мута делает людей ближе к другим, увеличивает щедрость и ощущение смысла жизни. После пережитой эмоции кама мута люди гораздо чаще соглашаются с утверждениями: "Я хотел обнять кого-то" или "Я почувствовал более сильную преданность отношениям".

Как увеличить количество кама мута в своей жизни

Получить больше этого теплого чувства на самом деле довольно легко. Поскольку мы испытываем эту эмоцию, даже когда просто наблюдаем за другими, обычный просмотр мультфильма Pixar или чтение книги может запустить необходимые нам психологические реакции. Исследования предполагают, что неважно, какой медиаконтент вы потребляете – от хорошего музыкального альбома до религиозной проповеди – главное, чтобы он удовлетворял потребность в социальной связи. Даже просмотр видео с котами может стимулировать ощущение кама мута.

Хотя некоторые люди естественно склонны испытывать эту эмоцию сильнее (особенно те, кто имеет высокий уровень эмпатии), для мощных ощущений стоит выйти за пределы наблюдения. Отличные шансы на переживание опыта кама мута дает любая совместная деятельность – командная игра, участие в благотворительных мероприятиях (помощь пострадавшим), кружок вязания или даже просто звонок родителям. Просто не спешите, дайте себе почувствовать единение с другими, и вы точно погрузитесь в кама мута.

