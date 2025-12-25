Как общаться с котом, чтобы он вас понимал: ученые нашли простой способ

Некоторым коты кажутся отстраненными и довольно равнодушными животными, и они действительно предпочитают держаться от людей на определенной дистанции. Но исследование 2020 года показало, что сократить эту дистанцию можно, если научиться правильно общаться с мурлыкой.

Как пишет издание Science Alert, для налаживания связи с котом достаточно научиться улыбаться "по-кошачьи" – не показывая зубы и медленно моргая глазами. Наблюдая за взаимодействием людей и кошек, ученые подтвердили, что этот простой жест заставляет животных, как знакомых, так и чужих, гораздо чаще подходить к человеку и вступать в контакт.

Психолог из Университета Сассекса Карен МакКомб отметила: "Как человек, который изучал поведение животных и сама является владелицей кота, я рада возможности показать, что коты и люди могут общаться таким образом. Это то, о чем многие владельцы кошек уже догадывались, поэтому было увлекательно найти доказательства этого".

Если вы проводили время возле кошек, вы, вероятно, видели их выражение лица с частично прикрытыми глазами, сопровождающееся медленным морганием. Обычно мурлыки ведут себя так, когда чувствуют себя довольными. Мимика кота при этом напоминает человеческую мимику во время улыбки. Чтобы проверить, могут ли люди копировать это выражение для коммуникации, команда психологов провела два эксперимента.

Первый эксперимент включал 21 кота из 14 различных домохозяйств. Когда кот устраивался удобно дома, владельцы садились на расстоянии около одного метра и медленно моргали, когда животное смотрело на них. Камеры фиксировали лица хозяина и кота, а результаты сравнивали с тем, как коты моргают без участия человека. Выяснилось, что коты с гораздо большей вероятностью медленно отвечали таким морганием своим хозяевам именно после того, как те делали этот жест первыми.

Во втором эксперименте участвовали 24 кота из восьми разных семей. На этот раз моргали глазами не владельцы, а исследователи, которые ранее не контактировали с животными. Для контроля котов также снимали в состоянии, где люди просто смотрели на них, не моргая. Исследователи повторили тот же процесс медленного смыкания век, добавив протянутую руку к коту. Они обнаружили, что коты не только чаще отвечали морганием, но и с большей вероятностью приближались к руке человека после того, как он моргнул.

Карен МакКомб утверждает, что это исследование является первым, которое экспериментально изучило роль медленного моргания в коммуникации между котом и человеком. "Это то, что вы можете попробовать сами со своим котом дома или с котами, которых встретите на улице. Это отличный способ укрепить вашу связь. Попробуйте сузить глаза, как во время расслабленной улыбки, а затем закройте их на пару секунд. Вы увидите, что они отвечают так же, и вы сможете начать своего рода разговор", – сказала ученая.

Хотя собаки могут быть гораздо более экспрессивными, эти новости не стали сюрпризом для любителей кошек. Исследования последних лет показали, что любители мурлык гораздо лучше настроены на своих любимцев, чем считалось ранее. Коты, например, отвечают взаимностью людям, которые к ним благосклонны, поэтому если вы считаете котов неприветливыми, проблема может быть в вас, а не в животном. Так же коты отражают черты личности людей, с которыми они живут, и способны чувствовать, когда их хозяевам грустно. Они также узнают свои имена, хотя часто решают их игнорировать.

Трудно точно сказать, почему коты медленно моргают людям. Это интерпретируют как способ сигнализировать о добрых намерениях, поскольку коты считают непрерывный взгляд угрожающим. Однако возможно также, что они развили это выражение лица, потому что люди реагируют на него положительно. В любом случае, это помогает наладить контакт.

