Что имеет худший запах в мире: выдержать очень трудно

Запахи способны мгновенно вызвать воспоминания, тревогу или отвращение. Они действуют напрямую, минуя логику и рациональное мышление. Запах может изменить настроение, поведение и даже восприятие реальности.

Поэтому вопрос о худшем запахе в мире – интересная научная тема. Ученые говорят, что худший запах в мире – это прежде всего сигнал опасности, встроенный в нашу биологию и усиленный культурой и опытом.

В природе множество запахов, которые человек инстинктивно воспринимает как опасные или отталкивающие. Одно из самых известных растений – цветок-труп (corpse flower), пахнущий разложением мертвого тела. Не менее красноречивое название имеет и вонючая лилия – похожий запах, похожая причина.

Есть и "съедобные" примеры. Дуриан, фрукт из Юго-Восточной Азии, настолько вонючий, что его запрещают проносить в гостиницы и общественный транспорт.

В животном мире запах часто является оружием. Скунс – классический пример: его спрей описывают как смесь гнилого лука и горящей резины. Но даже он уступает другим. Южный тамандуа способен испускать запах в семь раз сильнее скунсового, а полосатый хорек-полец имеет настолько мощный запах, что тот может временно дезориентировать или даже ослепить противника. Все эти запахи кажутся ужасными. Но можно ли объективно определить, какой из них – худший?

Запахи – вещь глубоко субъективная. Когнитивный психолог Пэм Далтон из Центра химических ощущений Монелла объяснила: "Люди, которые живут рядом с лошадьми, часто считают запах навоза приятным. Некоторым даже нравится запах скунса".

То, что для одних отвратительно, для других может быть нейтральным или привычным. Далтон отмечала, что для большинства людей дуриан – "почти невозможно протолкнуть мимо носа в рот", но в Юго-Восточной Азии его воспринимают как деликатес.

Запахи могут быть и психологически травматичными.

"Для некоторых ветеранов войны запах плесени – например, на ткани палаток – может вызвать мгновенную вспышку страха", – заметил нейропсихиатр Хосе Пардо.

В то же время существуют универсальные закономерности. Мы почти всегда негативно реагируем на запахи, сигнализирующие об опасности для здоровья. Прежде всего это серосодержащие соединения, связанные с гниением и разложением.

То же касается фекалий – человеческих и животных. Они содержат бактерии, вирусы и паразитов, а потому почти универсально вызывают отвращение.

Наука пошла еще дальше и попыталась измерить "отвратительность" запахов объективно. Исследования показали, что восприятие запаха тесно связано с молекулярной массой и электронной плотностью вещества.

Нейробиолог Рехан Хан из Калифорнийского университета в Беркли объяснил: "Лучший показатель приятности молекулы – это ее структура. Когда ваш нос определяет, приятный запах или нет, он фактически считывает важнейшую информацию о молекуле".

Тяжелые, компактные молекулы чаще пахнут отвратительно, более легкие – приятнее.

С учетом всех критериев, худший запах в мире – тиоацетон.

"Он заставляет прохожих хвататься за живот, убегать в панике и подозревать вмешательство злых сверхъестественных сил. Он воняет так, что это больше похоже на ад, чем на химию", – пояснил промышленный химик Дерек Лоу.

Когда тиоацетон впервые дистиллировали в немецком Фрайберге в 1889 году, запах был настолько сильным, что вызвал массовые обмороки, рвоту и паническую эвакуацию в радиусе полкилометра от лаборатории.

