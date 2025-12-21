Какой звук стал самым громким в истории: слышали за тысячи километров

Живые концерты, фейерверки, грохот генераторов или обстрел российскими ракетами мирных украинских городов – созданные человеком звуки могут быть очень громкими, настолько громкими, что они создают риск постоянной потери слуха. Но все они даже в сравнение не идут с самым громким звуком, когда-либо зафиксированным на Земле.

Как пишет издание Live Science, на звание такого звука претендует извержение вулкана Кракатау в Индонезии, которое произошло в 1883 году. Зафиксированные данные свидетельствуют, что люди слышали шум этого катаклизма на расстоянии более 3 000 километров, а барометры по всему миру зафиксировали его взрывную волну. Известно, что на расстоянии в 160 километров от места происшествия шум от извержения достигал примерно 170 децибел – достаточно, чтобы вызвать постоянные повреждения слуха. А на корабле, который находился в море в 64 километрах от Кракатау он был настолько сильным, что разрывал морякам барабанные перепонки.

Какой шум может вытерпеть человек

Обычно люди могут относительно нормально переносить звуки до примерно 140 децибел, после чего шум становится болезненным и невыносимым. Впрочем, если слушать шум в 85 децибел и выше в течение нескольких часов, это может привести к повреждению слуха. Для 100 децибел время сокращается до 14 минут, а для 110 децибел – до двух минут. Такие данные приводит Национальный институт здравоохранения США. Для понимания уровней шума: пылесос издает около 75 децибел, бензопила – около 110 децибел, а реактивный двигатель – примерно 140 децибел.

Современные оценки свидетельствуют, что взрыв Кракатау спровоцировал шум уровнем около 310 децибел. На этом уровне звуковые волны больше не ведут себя как обычный звук (который вызывает вибрацию частиц и создает области сжатия и разрежения). Вместо этого, примерно на уровне 194 децибела, они превращаются в ударные волны – мощные фронты давления, которые возникают, когда что-то движется быстрее звука. Ударная волна Кракатау была настолько сильной, что обогнула планету семь раз.

Но Майкл Ворлендер, профессор и руководитель Института технологии слуха и акустики в RWTH Aachen University в Германии и президент Акустического общества Америки, отмечает, что мы на самом деле не знаем, насколько громким было извержение Кракатау. Хотя бы потому, никто не находился с вулканом достаточно близко, чтобы измерить уровень шума. По его словам, все данные, которые приводятся, являются лишь предположением.

Еще одним претендентом на звание самого громкого звука является взрыв тунгусского метеорита 1908 года над Сибирью, который уничтожил деревья на сотнях квадратных миль и вызвал волны давления по всему миру. Этот катаклизм был примерно таким же громким, как взрыв Кракатау – около 300-315 децибел. Но, как и извержение Кракатау, взрыв Тунгусского метеорита был зафиксирован лишь приборами, которые находились очень далеко.

Самый громкий звук современности

Если ограничить вопрос современной эрой, когда ученые располагают глобальной сетью барометров и инфразвуковых сенсоров, гораздо более недавнее событие получает гран-при. "Я считаю, что самый громкий зафиксированный звук – это извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в январе 2022 года", – считает Дэвид Фи, профессор исследований Геофизического института Университета Аляски в Фербенксе. В электронном письме к Live Science ученый объяснил: "Это массивное вулканическое извержение породило звуковую волну, которая обошла земной шар несколько раз и была услышана людьми на тысячи миль расстояния, включая Аляску и Центральную Европу".

Милтон Гарсес, основатель и директор Лаборатории инфразвука в Университете Гавайев, соглашается. "Если вы переформулируете вопрос как "Какой самый громкий звук, зафиксированный в современную цифровую эпоху?", то без сомнения самый громкий звук был с Тонги в 22 году", – сказал он в письме к Live Science.

Одна из ближайших к этому вулкану научных станций, расположенная в Нукуалофа, примерно в 68 километрах, зафиксировала скачок давления примерно на 1,800 паскалей. Для сравнения подрыв взрывчатки мощностью 200 мегатонн создал бы около 567 паскалей избыточного давления на расстоянии примерно 737 км, пояснил Гарсес. Если вы попытаетесь преобразовать это в обычное число "децибел" на расстоянии (1 метра) от эпицентра, вы получите около 256 децибел. Впрочем, исследователь отметил, что такая оценка является не совсем научной, поскольку в данных условиях это вовсе не была обычная звуковая волна. Близко к источнику она действовала больше как быстро движущийся воздух, выталкиваемый наружу взрывом. Взрыв на Тонга был просто слишком мощным, чтобы вписаться в обычную шкалу децибел.

Искусственные звуки

Кажется странным, но является фактом то, что самая мощная взрывная волна в недавней истории была в основном неслышной для людей, поскольку она выходила за пределы диапазона человеческого слуха, отметил Фи. Она возникла, когда ученые пытались создать огромные волны давления в лабораториях. В одном эксперименте исследователи использовали рентгеновский лазер, чтобы выстрелить микроскопическую водяную струю, которая произвела волну давления, оцененную примерно в 270 децибел. Это даже громче, чем запуск ракеты Saturn V, которая доставила астронавтов Apollo на Луну – ее грохот оценивался примерно в 203 децибела.

Однако эксперимент с лазером проводился в вакуумной камере, поэтому волновой сигнал под давлением в 270 децибел был абсолютно бесшумным. Звуковые волны нуждаются в среде, такой как воздух, вода или твердое вещество. Только в таком случае они могут распространяться. А в вакууме подобное невозможно.

"Давления в вакуумной камере – это своеобразное мошенничество", – объяснил Гарсес. "Это как давление в космосе: сверхновая может генерировать огромное радиационное давление, но она не излучает то, что мы называем звуком", – добавил он. Поэтому чемпионом среди зафиксированных в современную эпоху звуковых волн остается извержение вулкана Тонга в 2022 году.

