Большая война? Были ли у Нострадамуса предсказания на 2026 год

Спрос на пророчества Нострадамуса традиционно возрастает накануне нового года. Его туманные катрены из XVI века снова оказываются в центре внимания, несмотря на то что сам автор никогда не оставлял точных дат.

Видео дня

2026-й не стал исключением: ряд читателей пытается связать отдельные стихи с событиями, которые еще даже не наступили. Впрочем, ни один текст Нострадамуса прямо не упоминает этот год, информирует History.

Нострадамус о 2026 году

2026 год стал новой мишенью для интерпретаторов в основном из-за одного события, которое привлекает астрологическое и эзотерическое внимание: полное солнечное затмение над частью Европы, первое за 27 лет. Именно этот астрономический фактор дал почву для попыток "прицепить" к году несколько туманных катренов.

"Семь месяцев великая война, погибнут люди от зла.

Руан, Евре – король не колеблется".

Этот катрен периодически всплывает каждый раз, когда в Европе обостряется политическая или военная ситуация. На фоне российско-украинской войны некоторые поспешно трактуют его как прямой намек на будущие события 2026 года. Однако в тексте нет никаких временных маркеров, а упоминания о Руане и Евре – чисто география XVI века. Но несмотря на это, толкователи охотно "примеряют" отрывки к современным страхам.

Похожие попытки делали и раньше: например, фразу "В двух городах будут опустошения невиданные" часто связывали с трагедией Хиросимы и Нагасаки.

Катрены с числом 26

Еще один популярный аргумент – мнение, что все катрены под номером 26 непременно касаются года 2026. Логичности в этом немного, но определенная привлекательная симметрия есть.

Катрен I:26: "Большой рой пчел появится... ночью – засада..."

В некоторых интерпретациях "пчелы" трактуются как политические символы, в частности, пчела была знаком Наполеона. Отсюда и предположения о "политических потрясениях" или даже "успехах определенных лидеров" в 2026-м. Время от времени в этих рассуждениях фигурируют имена Дональда Трампа и Путина, хотя никакой прямой связи с текстом нет.

Катрен II:26: "Из-за благосклонности, которую город покажет... Тичино будет залито кровью..."

Здесь появляется географический намек: кантон Тичино на юге Швейцарии. Год опять-таки не указан, но 2026-й время от времени приписывают и этому катрену.

Полное солнечное затмение 12 августа 2026 года стало для интерпретаторов магнитом. Упоминания о "затменных лунах", "огне с неба" или "планетах в ретрограде" в текстах Нострадамуса подаются как якобы прямые намеки на это событие. Но такие образы были привычными для астрологической поэзии Ренессанса и вовсе не привязаны к конкретным датам.

Что говорят исследователи и скептики

Специалисты, работающие с рукописями XVI века, отмечают: Нострадамус писал на среднефранцузском, смешивая архаичные формы и латинизмы. Его высказывания намеренно туманны. Существует несколько версий текстов с разными вариантами написания.

Все это делает катрены идеальным "полем проекций": любое событие можно найти в них задним числом. Именно поэтому одно и то же стихотворение способно предсказывать то землетрясение, то политический кризис, то военный конфликт, в зависимости от фантазии толкователя.

Несмотря на отсутствие дат и ясности, Нострадамус до сих пор покоряет воображение. Историки объясняют эту популярность просто: он жил в эпоху страхов, эпидемий и социальной турбулентности, в чем-то очень похожую на нашу.

Психологи же говорят об эффекте подтверждения: мы склонны видеть правду в предсказании лишь тогда, когда событие уже произошло. Именно поэтому "пророчества" часто кажутся точными, хотя на самом деле их смысл слишком размыт. Постфактум каждый найдет катрен, подходящий под новости.

OBOZ.UA также рассказывал о других пророчествах Нострадамуса на 2026 год.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.