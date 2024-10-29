Более 30% видов деревьев в мире оказались под угрозой исчезновения: почему это плохая новость для человечества

Ученые провели глобальную оценку деревьев, во время которой почти все мировые виды были добавлены в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП). Однако при этом было обнаружено, что более 30 процентов обнаруженных видов деревьев находятся под угрозой исчезновения.

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Угроза исчезновения – не только плохая новость для деревьев – от лесов планеты зависят и люди, и дикая природа. Цветущие, разнообразные леса имеют важное значение для смягчения как изменения климата, так и потери биоразнообразия, пишет Ifl Science.

Глобальная оценка деревьев, в которой участвовало более 1000 экспертов со всего мира в течение десяти лет, обнаружила, что из 47 282 видов деревьев, оцененных и добавленных в список, по меньшей мере 16 425 находятся под угрозой исчезновения. Этот список дважды больше, чем перечень видов птиц, млекопитающих, рептилий и земноводных, которые также находятся под угрозой исчезновения.

Также была обнаружена особая точка риска: острова, на которых в настоящее время присутствует наибольшая часть видов деревьев, которым грозит исчезновение. Существует ряд факторов, способствующих этому: включая вырубку лесов и изменение климата, а также наличие инвазивных видов и болезней.

Даже в Южной Америке, которая является домом для самых разных видов деревьев на планете, четверть изучаемых видов деревьев находится под угрозой исчезновения – и это число может даже возрасти.

"Хотя в Южной Америке, мировом лидере по разнообразию деревьев, доля древесных видов, которые считаются находящимися под угрозой исчезновения, ниже (25 процентов), этот процент обязательно вырастет", – объясняет доктор Эймеар Ник Лугадха, старший научный руководитель отдела оценки и анализа сохранности.

Ученые объясняют, что исчезновение деревьев может сильно повлиять на жизнь всей планеты, ведь деревья непосредственно обеспечивают выживание многих видов, в том числе многих из Красного списка МСОП. Разнообразные леса важны для смягчения как изменения климата, так и потери биоразнообразия.

"Еще большее беспокойство вызывает рост количества видов деревьев, которые находятся под угрозой исчезновения и внесены в Красную книгу", – говорит д-р Дэйв Хоул, вице-президент по глобальным решениям научного центра.

Однако у этой новости есть и положительная сторона – она может дать ученым более четкое представление о том, как лучше начать решение проблемы.

"Оценка всех видов деревьев была масштабным делом, на проведение которого понадобилось много лет. Это все еще продолжается, но теперь мы знаем, как действовать, чтобы эффективно справиться с кризисом вымирания деревьев в мире. У нас нет оправдания, чтобы бездействовать", – сказал Жан-Кристоф Вие, генеральный директор Fondation Franklinia, одной из организаций, финансировавшей оценку.

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