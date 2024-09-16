Астронавты-любители SpaceX Polaris Dawn вернулись на Землю: главные факты об историческом выходе в открытый космос, который уже назвали 'экшном'

Историческая миссия астронавтов SpaceX, завершившаяся 15 сентября, безопасно приземлилась в Мексиканском заливе у побережья Флориды. Polaris Dawn вместе с четырьмя астронавтами-любителями вошел в историю сразу несколькими рекордами.

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Эксперты подчеркивают, что пятидневный полет миссии включал в себя много экшена. А также осуществил ряд важных научных и просветительских задач, пишет Space.com.

"Polaris Dawn, мы выполнили миссию. Спасибо за большую помощь в объединении этой миссии", – сказал командир экипажа и спонсор Polaris Джаред Айзекман после того, как капсула Dragon вместе с командой астронавтов хлюпнула в океан.

Напомним, что историческая миссия компании Илона Маска SpaceX 10 сентября отправила в космос четырех астронавтов-любителей. Профинансировал и возглавил Polaris Dawn миллиардер-предприниматель Джаред Айзекман. С собой в космическое путешествие он взял давнего друга – бывшего подполковника ВВС США Скотта Потита, ставшего пилотом Polaris Dawn. К ним присоединились инженеры SpaceX – Сара Гиллис и Анна Мэнон.

Это был первый космический опыт для Потита, Гиллиса и Менона. А вот Айзекмен уже находился на орбите в сентябре 2021 года в рамках пионерской миссии SpaceX Inspiration4.

Рекорды миссии

С первого дня Polaris Dawn вошел в историю. Ведь корабль Crew Dragon Resilience достиг рекордной высоты для орбиты вокруг Земли – более 1400 километров – выше, чем любой орбитальный околоземный космический корабль с экипажем. Это также в три раза больше, чем высота Международной космической станции (МКС).

Polaris Dawn побил рекорд высоты в 1372 км, установленный еще в далеком 1966 году миссией Gemini 11.

Миссия Polaris вошла в историю космических полетов еще и благодаря тому, что Сара Гиллис и Анна Мэнон ушли в пустоту космоса глубже, чем любые женщины раньше. Ведь все астронавты Аполлона были мужчинами.

Затем Resilience снизил свою орбиту примерно до 730 км, чтобы подготовиться к самому ответственному моменту миссии – выход в открытый космос. Несмотря на то, что только два астронавта должны были выйти из капсулы, все члены экипажа проши специальные процедуры по дыханию, а также одели новые костюмы SpaceX EVA, разработанные компанией специально для Polaris Dawn. Ведь у Resilience нет воздушного шлюза, поэтому, когда его люк открылся, влияние опасного космического вакуума испытала на себе вся команда.

Важный момент наступил в четверг утром (12 сентября), когда Джаред Айзекман поднялся на специальную платформу Skywalker и увидел перед собой всю красоту Вселенной. "Дома у нас много работы, но отсюда Земля выглядит как идеальный мир", – сказал он, взглянув на нашу планету из безграничных пространств.

Таким образом, Polaris Dawn совершил еще один рекорд. По информации SpaceX, командир миссии Айзекман стал первым в истории непрофессиональным астронавтом, вышедшим в космический вакуум.

После Джареда из капсулы вышла специалист миссии Сара Гиллис. Как и Айзекман, она выполнила набор заранее запланированных движений, предназначенных для проверки возможностей нового скафандра EVA.

Ведь главной целью этой операции было испытание новейших костюмов SpaceX, которые компания надеется использовать во многих других миссиях на околоземную орбиту и Луну и Марс.

Научные эксперименты и технические тесты

Хотя выход в открытый космос был главным событием, члены экипажа Polaris Dawn выполняли ряд других задач в течение пяти дней на орбите.

Миссия, в частности, провела 36 научных экспериментов для 31 разного учреждения. Значительная часть орбитальной работы пойдет на пользу Программе исследования человека NASA, стремящейся узнать больше о том, как космические полеты влияют на тело и разум, и как такие последствия можно смягчить.

"Информация, собранная из Polaris Dawn, даст нам важную информацию, которая поможет NASA спланировать более глубокие космические путешествия на Луну и Марс", – сказала ассоциированный главный научный сотрудник NASA по исследованиям человека Дженси МакФи.

Polaris Dawn также проверил возможности лазерной связи широкополосного мегазвезды SpaceX Starlink, используя спутники для передачи домашних фотографий и других пакетов данных.

Еще астронавты провели культурную и финансовую работу. К примеру, Анна Менон провела орбитальное чтение детской книги "Поцелуи из космоса". По данным SpaceX, вырученные от продажи этой книги средства пойдут детской больнице Св. Иуды в Мемфисе.

А Сара Гиллис на борту Resilience сыграла на скрипке песню из "Звездных войн". Ее выступление было синхронизировано с выступлениями оркестров по всему миру для музыкального видео, созданного командой Polaris Dawn.

Polaris Dawn была первой из трех планируемых миссий, которую финансирует и организует Джаред Айзекман. Миллиардер подчеркнул, что "Polaris стремится продемонстрировать важные операционные возможности, которые будут служить строительными блоками для дальнейшего исследования человеком Луны, Марса и за их пределами".

OBOZ.UA ранее писал, что астронавты SpaceX Polaris Dawn совершили исторический первый частный выход в открытый космос.

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