Археологи нашли остатки бизона, который жил 4000 лет назад: в чем уникальность открытия

Команда археологов обнаружила в Испании останки бизона, который жил около 4000 лет назад. Скелет нашли в октябре 2025 года в пещере Сима-де-Аррафела на территории природного парка Урбаса и Андия в Наварре.

Об открытии сообщило правительство Наварры, которое обнародовало детали исследования и первые выводы специалистов. В заявлении отмечается, что "находка открывает беспрецедентную возможность изучить фауну позднего халколита и взаимодействие людей с крупными травоядными животными".

История древней охоты

Скелет сохранился почти полностью, и это уже редкость. Но больше всего исследователей удивил медный наконечник стрелы, который застрял между ребрами животного. Он прямо указывает на попытку охоты со стороны людей халколитического периода.

Ученые предполагают, что это может быть последний задокументированный представитель вида бизонов на Пиренейском полуострове. Сама мысль о том, что перед ними – свидетель последних страниц существования вида в регионе, придает находке особый вес.

По словам представителей власти, исследование поможет понять, принадлежал ли этот бизон к европейскому бизону Bison bonasus, или к так называемой линии Clade X – загадочной генетической ветви, известной лишь по результатам ДНК-анализов.

Ход раскопок и анализ

Раскопки провели в октябре 2025 года. Работы сочетали археологические и спелеологические методы, ведь пещера Сима-де-Аррафела является глубокой карстовой полостью в природном парке Урбаса и Андия. Исследователи действовали осторожно, чтобы не повредить кости и окружающие слои почвы.

Самое важное – состояние сохранности останков. Скелет почти полный, а наконечник стрелы остался на месте. Это позволяет не только датировать событие, но и реконструировать сам момент ранения животного. Возраст находки – примерно 4000 лет, что соответствует позднему халколиту, периоду активного развития земледелия и металлургии.

К исследованию присоединились палеонтологи, археологи и генетики. Анализ костей и металлического наконечника продолжается в различных научных учреждениях, в частности в Венском университете и Университете Кантабрии. Специалисты планируют определить рацион животного, его генетические особенности и место в эволюционной истории вида.

Кроме бизона, в пещере также нашли кости других видов, среди них пещерного льва, лирохвоста и египетского грифа. Эти останки помогают воссоздать экосистему региона четыре тысячи лет назад и уточнить климатические условия того времени.

В ближайшие месяцы исследователи надеются подтвердить видовую принадлежность животного. Также запланировано создание 3D-реконструкции черепа, чтобы воссоздать внешний вид бизона и лучше понять его особенности.

