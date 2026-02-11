Археологи обнаружили жуткую находку эпохи викингов. Фото

Исследователи в Великобритании обнаружили уникальное массовое захоронение, содержащее остатки казненных молодых людей и скелет необычного "великана", который при жизни перенес сложную хирургическую манипуляцию на черепе.

Как отмечается на странице Кембриджского университета (University of Cambridge), вблизи Кембриджа профессиональная команда археологов вместе со студентами наткнулась на находку, принадлежащую к бурному IX веку. В одной могильной яме размером 4 на 1 метр исследователи обнаружили хаотичное сочетание полных скелетов и отдельных частей тел, принадлежавших 10 лицам.

Это открытие проливает свет на жестокие реалии пограничной жизни в Англии во время противостояния между саксами и викингами.

Кровавые трофеи и ритуальные казни

Находка в загородном парке Вандлбери поразила ученых своей спецификой: рядом с четырьмя целыми скелетами лежали груды отрубленных конечностей и скопления черепов без тел. Археологи Кембриджского университета предполагают, что расчлененные части могли принадлежать казненным пленникам, чьи конечности сначала выставляли на всеобщее обозрение как военные трофеи. Признаки того, что некоторые жертвы были связаны перед смертью, свидетельствуют о насильственной расправе, которая, вероятно, произошла между 772 и 891 гг.

Исследователи отмечают, что на костях молодых мужчин нет характерных ранений, полученных в открытом бою, что отвергает версию о гибели во время битвы.

Скорее всего, это были жертвы телесных наказаний или ритуальных казней, совершенных в важном для тогдашней общины месте встреч. Состояние костей указывает на то, что некоторые останки уже находились в стадии разложения, когда их сбрасывали в общую могилу.

Тайна средневекового великана

Особое внимание остеологов привлек один из целых скелетов, принадлежавший юноше в возрасте от 17 до 24 лет. Его рост достигал потрясающих для того времени 1,95 метра, при том, что средний рост тогдашнего мужчины обычно не превышал 1,68 метра. Ученые подозревают, что причиной такого аномального роста была опухоль гипофиза, которая спровоцировала избыток гормонов – состояние, известное как гипофизарный гигантизм.

Наиболее удивительным оказалось круглое отверстие диаметром 3 сантиметра в черепе великана, которое имеет признаки прижизненной операции – трепанации. Специалисты считают, что древние врачи пытались просверлить череп, чтобы снизить внутричерепное давление и унять постоянные головные боли пациента. Это открытие свидетельствует о высоком уровне медицинских знаний в суровых условиях раннего Средневековья.

Дальнейшие исследования ДНК и химический анализ костей должны окончательно подтвердить происхождение погибших и выяснить, принадлежали ли они к скандинавским завоевателям или были местными саксами.

