Археолог расшифровал загадочную надпись на 'Матери богов' в Турции. Фото

Профессор истории и археологии Древней Греции в Университете штата Пенсильвания Марк Манн впервые посетил памятник Арслану Каю ("Львиная скала") в Турции с целью просто увидеть его до того, как он будет разрушен полностью. Однако благодаря удачному освещению в момент его пребывания там исследователь смог сделать фотографии, на которых читается слово "Materan".

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Надписи на фригийском языке на этом памятнике исследуют уже много лет. Но благодаря фото Манна и сравнению их с лучшими фотографиями, сделанными предыдущими посетителями с 1890-х и 1950-х годов, можно подтвердить, что имя Матери Богов – "Materan" – точно можно прочесть в центре надписи, пишет News Week.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале для изучения ранних и догреческих языков Kadmos, случайное время визита позволило Манну обеспечить правильное чтение надписи.

Эксперты обычно датируют резные памятники, связанные с богиней во Фригийском нагорье, между 700 и 550 годами до н.э. Хотя по стилистическим соображениям, по словам Манна, он считает, что большинство из них, включая Арслан Кая, датируются 600-550 годами до н.э.

Памятник Арслану Каю был требовательно украшен изображением фригийской богини-матери, стоящей в дверном проеме, двумя львами по бокам от нее, фигурами сфинксов на фронтоне над дверью и гигантского льва, высеченного на скале. Однако эти элементы пострадали от влияния погодных условий, а в последние годы их сильно повредили кладоискатели – они взорвали часть лица памятника и раму дверного проема, а также полностью вырубили изображение богини. Сохранившиеся надписи фригийской совой сегодня можно понять лишь частично.

Когда памятник был впервые описан в 1880-х годах, надпись, которая является предметом последнего исследования, расположена над дверным проемом, уже была сильно потерта.

Ученые, которые исследовали надпись, не были уверены, что там отчеканено слово "Materan" - имя фригийской богини в падеже, потому что надпись невозможно было прочитать и она была по сути неразборчивой. Однако Марку Манну удалось увидеть новые детали.

"Я не надеялся открыть что-то новое, только хотел увидеть этот памятник, который уже сильно поврежден кладоискателями, прежде чем он развалится полностью. Но я, к счастью, смог увидеть определенные детали, которые раньше не видели или точно не сообщали", – рассказал он и добавил, что попал к памятнику при утреннем свете, когда солнце светило на лицо Арслана Кая, но смог увидеть следы букв фригийской надписи.

"Если свет неверен, эти следы невозможно отличить от трещин в скале", – объяснил археолог.

С помощью фотографий ученого можно подтвердить, что слово "Materan" там точно читается. Несколько других букв можно прочитать, но недостаточно, чтобы составить целые слова. Поэтому Арслан Кая сохраняет имя или титул богини Матар в находящемся падеже, согласно исследованию Манна. Слово "Materan" кажется, является объектом фразы или предложения, стоящей после того, что может быть глаголом. Судя по хорошо сохранившимся фригийским надписям, эта выдающаяся надпись, вероятно, означает имя человека, ответственного за создание или посвящение этого памятника богине-матери.

"Имя Фригийской Матери можно прочесть по крайней мере на двух других крупных фригийских фасадах, но Арслан Кайя – единственный, где вырезано и ее имя, и ее изображение", – говорит Манн.

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