За кашу манную, за жизнь туманную: как криминальный мир опутывает сетями русских детей

Сейчас снова царь подтверждает своё право на корону, и тут, весьма кстати, выяснилось, что появились новые безжалостные кровожадные враги, противники царя - это наши дети, их совратил какой-то злой гений, который вывел их на улицу с надувными уточками вместо шариков. Но доверьтесь царю, у него всё готово, он нас защитит, он не раз это доказывал, докажет нам и в этот раз.

Давайте же разберемся, что такое АУЕ? АУЕ — расшифровывают как «арестантский уклад един» или «арестантское уркаганское единство». Педагоги в ужасе, родители в шоке, «Новая газета» нагнетает панику: АУЕ стало «настоящей идеологией» и «объектом поклонения». Мол, чуть ли не в детских садах уже собирают поборы «на общак», старшие прививают младшим любовь к блатной романтике и ненависть к полиции.

Это некий свод правил, придуманный ворами. Не так давно «уклад» покинул пределы колоний и распространился на воле. Уголовникам сначала удалось навязать свои понятия трудным подросткам в тех российских регионах, где расположено много тюрем и колоний, в частности, в Забайкальском крае. Но в последнее время в пабликах АУЕ в соцсетях насчитывается все больше и больше детей из благополучных семей, в том числе школьников из Москвы и Санкт-Петербурга.

Субкультура АУЕ, как выяснилось, существует давно и очень популярна у подростков. Но пока об АУЕ не заговорили на президентском уровне, страна предпочитала не замечать криминализацию детей. Как уже говорилось выше, среди участников АУЕ налажена система сбора дани, или «грева», для заключенных. Основные поставщики — это школы и детские дома, куда проникают «активисты» движения и подчиняют детей своим порядкам. Если платишь исправно, не жалуешься взрослым и «мусорам», то можешь считать себя в относительной безопасности. Если уклоняешься, то можешь быть наказан, вплоть до символического или реального надругательства. Представители криминального мира часто стремятся вовлечь старшеклассников в свой «бизнес»: несовершеннолетних проще мотивировать, это безопасно – за большинство преступлений подросткам бывает скидка.

Примечательно, что АУЕ – иерархичная структура. Чем больше у человека достижений, тем на более высокую ступень внутри организации он поднимается. Проблемы с законом лишь поощряются в этой иерархии, а один из путей роста – это, например, заставлять одноклассников “скидываться на «общак», то есть собирать карманные деньги для какого-нибудь постороннего человека, обычно связанного с уголовным миром.

И хотя, АУЕ шириться Россией уже несколько лет на федеральном уровне, о ней заговорили только в прошлом году. Её признали общенациональной.

Кстати, власти в регионах нередко предпочитают не замечать увлечение детей криминальной романтикой, просят не педалировать тему АУЕ, «а то инвесторов это пугает». Так вот, например, в июне 2017 года на заседании в Госдуме РФ представитель МВД Евгений Дубов сказал, что «никакой организации нет».

Что тут говорить, если депутат, руководитель отделения партии «Единая Россия» Красильников стоит в белой майке и вместе со всеми кричит: «АУЕ» и «Жизнь ворам!». Так он в Пресненской пересыльной тюрьме приветствует «вора в законе» Захария Калашова.

Извращенная тюремная идеология оказалась даже хуже своего оригинала. В 3-4 года она захватила умы миллионов российских подростков. Как неорганизованная структура без лидера могла столь быстро внедриться в общество остается загадкой. Поэтому есть подозрения, что структура АУЕ появилась не просто так на ровном месте, это является продукт российских спецслужб, в первую очередь для террора и контроля за российским обществом как дополнительный инструмент.

Резюмируя, можно сказать, что возобновление реального экономического роста в России стало бы лучшим лекарством от болячек, подобных АУЕ, а наличие молодежной организации с мощной идеологической платформой перевело бы огромную массу молодых людей из разряда «безвредных» в разряд «полезных» и создало бы для страны хороший кумулятивный эффект. Пока же мы видим, что всё это бездействие властей ведёт к сугубо негативным последствиям.