Прошли два года и шестьдесят два дня войны. На фронте ничего катастрофического не произошло, но российская "кишка" в направлении Покровска продолжает удлиняться. Похоже на прорыв обороны. Пишут, что это 115 бригада ВСУ плохо оборонялась.

Впрочем, пусть военные сами комментируют эту "кишечную" проблему. На карте все выглядит так, что не сегодня-завтра ВСУ эту кишку могут перекусить. Но, как говорится, "гладко было на бумаге, да забыли про овраги…"

Сегодня все комментируют последствия решения украинского МИДа не выдавать военнообязанным украинцам, которые убежали за границу, никаких новых паспортов и вообще - никаких справок и т.д., кроме документов, необходимых для возвращения домой, в Украину. "Где их с нетерпением ждут хозяева гуся" (зачеркнуто).

Польша сразу присоединилась к этому бойкоту украинскими властями своих беженцев "мобилизационного" возраста и сказала, что прекращает в их отношении все льготы, разрешения на работу и не будет продлевать им документы на пребывание в Польше.

В Украине сложилось представление, что Германия прореагировала иначе и сказала, что не будет ограничивать пребывание в Германии таких украинских беженцев. И действительно, на первый взгляд Германия заняла противоположную польской позицию.

"Предоставление или продление украинским беженцам временного вида на жительство в Германии не предусматривает непременное наличие у них действующего паспорта. Главное, чтобы у немецких властей была возможность установить личность человека хоть каким бы то ни было образом" - об этом заявил в ответе на запрос DW представитель берлинского сената, то есть правительства Берлина, имеющего статус одной из 16 федеральных земель ФРГ. (Все вопросы, касающиеся пребывания иностранцев в Германии, относятся к компетенции именно земельных властей).

Но я попытался разобраться в этом вопросе и вот что могу сказать по результатам первого анализа: во-первых, такое заявление сделал только городской Сенат Берлина. Остальные 15 федеральных земель все еще молчат и пока свою позицию не заявили.

Во-вторых, даже Берлин говорит, что в случае отсутствия у украинца возрастом от 18 до 60 лет действующего паспорта земельные власти будут выдавать ему заменяющие паспорт проездные документы в исключительных случаях, только при наличии у него уважительной причины. В остальных случаях такого рода ходатайства будут, как правило, отклоняться.

То, что их не будут депортировать - это было ясно с самого начала. Так и Польша тоже не собирается этого делать. Но то, что после окончания срока действия украинского паспорта у них возникнут проблемы не только с передвижением но и с массой других вещей (открытие счета в банке, получение водительских прав, трудоустройство, получение льгот, страховка, визит к врачу и т.д.) - это несомненно.

Так что де-факто и Германия присоединилась к усилиям украинского МИДа по возвращению на родину более чем 800 тыс. украинских беженцев "мобилизационного" возраста.

Украинские беженцы возмущаются, говорят о нарушении прав человека и те, у кого срок действия паспорта еще не истек, твердо заявляют, что планируют до этого обзавестись иным гражданством, например - немецким. При этом они решительно отказываются возвращаться в Украину и говорят, что им тут лучше, чем дома. Некоторые даже готовы навсегда лишиться права вернуться домой, лишь бы не идти на войну.

Вы знаете, может это хорошо? Эти люди сейчас начнут ускоренно зубрить немецкий, искать работу и стараться как можно быстрее натурализоваться. Что, собственно, Германии и нужно. Ведь не секрет, что скорость адаптации украинских беженцев очень низкая (ниже, чем у сирийцев и африканцев).

А домой они в любом случае уже не вернутся. Во всяком случае - большинство из них. Что бы они сами про себя не рассказывали в социальных сетях. У этих людей вопросы патриотизма не находятся в приоритете и если нардеп Безуглая предлагает им выйти из украинского гражданства, то они легко это сделают, как только у них появится хоть какая-то замена украинскому паспорту.

А в остальном все пока идет по плану: оружие в пути, политики излучают решительность, через пару недель война разгорится с новой силой. Кто кого в этот раз передавит - не берусь судить. Хочу, чтобы Украина.

Слава Украине!🇺🇦

СМИ пишут, что из ЦАХАЛА идет по неформальным каналам информация, что у них все готово к штурму Рафаха. По их плану операция в Рафахе продлится около шести недель и закончится полным уничтожением ХАМАС.

Атака на Рафах практически неизбежна и она начнется сразу после того, как из Рафаха выйдут все беженцы, которые там укрылись от войны. Израильтянами уже подготовлены десятки тысяч палаток и определено место, куда будут их отселять из Рафаха. На это тоже потребуется время - около четырех недель.

То есть, если слушать ЦАХАЛ, то война закончится только через 10 недель, то есть к середине лета. Что ж, может быть, может быть. Такие дела.