Что же вы на меня смотрите, как солдат на вошь? (* - И.Ильф и Е.Петров, "Двенадцать стульев")

Всем наверняка приходилось слышать о черных дырах. При их упоминании большинство людей суеверно задирают голову и безуспешно вглядываются куда-то вдаль, где по их предположению должно находиться нечто непонятное и ужасное. Ну или умозрительно погружаются в усыпанный мерцающими бликами мрак, раздираемый всепоглощающей гравитационной воронкой.

И каждый в той или иной мере осведомлен, что подобная замысловатая опасность существует где-то на немыслимом отдалении. Но, как выясняется, чтобы осязать черную дыру, порой, достаточно совершить обыденное – оглядеться вокруг или даже украдкой заглянуть себе в душу. Клокочущий фатум может поджидать неприкаянных пилигримов не только в глубинах космоса.

Но и подстерегать, например, заблудший социум прямо в его же недрах, безжалостно подтверждая догадку о неотвратимо суицидальной природе общественной эволюции. Да, да бывает такое, что пространственно-временные катаклизмы охватывают не только расстояния и природные процессы, но и собственно людей, их сообщества, ментальность, историю и культуру. Человеческой цивилизации периодически свойственны ненасытные черные дыры экзистенционального перерождения, самозабвения, а бывало – и вовсе безнадежного падения в небытие. И социальные разломы мало чем отличаются от космических.

Разве что – способностью впитывать, наряду с естественной средой, также мыслительные и рукотворные порождения человеческого бытия. А в целом – та же скорбная неотвратимость, неизведанность, жуткие притяжение, скорость, коллапс и причудливые катаклизмы. Сколько уж раз в истории людской род оказывался погруженным в беспросветную мглу неистового отчаяния, ненависти и жестокости?! Но, пожалуй, никогда в своей эклектичной судьбе человечество не переживало такой нравственной коррозии, которая столь яростно пожирает его сейчас.

Раньше, хоть и с гигантскими потерями, но цивилизации в катастрофические лихолетья неизменно удавалось избежать кончины и даже находить в бедствиях стимулы и ресурсы для последующего развития. Впрочем, еще не в столь отдаленные времена жизнь человека мало что стоила. Территориальные переделы и захватнические войны были вполне себе нормальными явлением, насилие - естественным аргументом политики, а коллективное сознание человечества элементарно не доросло до приоритета либеральных трендов и справедливого международного закона.

Он любил и страдал. Он любил деньги и страдал от их недостатка (*)

Сейчас же всё иначе. Демократия, гуманизм, верховенство права, толерантность, эмпатия, альтруизм и всё такое. Казалось бы, все эти тысячелетиями выстраданные в кровавых распрях принципы сосуществования людей теперь являются непререкаемыми ценностями. Колониализм, рабство, шовинизм, социальное и гендерное неравенство в рамках этого цивилизованного нарратива яростно отвергнуты. Между тем, российская агрессия против Украины вскрыла многие идеологические проблемы передовых национальных демократий, а также процессов кооперации и согласования предпочтений развитых государств. Зло, жестокость и преступления Мордора – с одной стороны, и мужество, самоотверженность и свободолюбие украинцев – с другой стороны, вынудили народы и их политические элиты делать свой нравственный выбор.

Однако собирательно наиболее развитая часть мира, кичащаяся своей образцовой либеральностью и тиражирующая социальные приоритеты человеколюбия в планетарных масштабах, вдруг обнаружила свою некоторую этическую несостоятельность. Именно в том, в чём она представлялась наиболее незыблемой и последовательной – в отстаивании верховенства наиболее благородных проявлений человеческого духа. Оказалось, что тысячелетия этической борьбы с примитивными людскими пороками привели к тому, что лицемерие, властолюбие, алчность и трусость, в завуалированной форме бесконечной озабоченности, нередко способны подменить собой истинное миролюбие, гуманность, смелость, принципиальность и деловитость. Неуместной "отрыжкой" современной демократии выявились сиюминутные эгоистичные вожделения безудержного комфорта со стороны изнеженных обществ потребления и ненасытно всеядного бизнеса.

А также недальновидные провокации деструктивных электоральных предпочтений в безответственных действиях политиканов – популистов и манипуляторов разных мастей. Принципы и моральные ориентиры в этой схеме часто оказываются лишь объектами демагогических передергиваний.

Нет-нет, конечно некой лукавой недосказанностью, изменчивостью и кокетством в своей поддержке страдающей, но героически сражающейся Украине отличаются далеко не все развитые страны. Большинство из них в меру своих возможностей вполне искренне и бескорыстно содействуют Киеву. Но в целом, совокупная позиция Запада, учитывая сбивчивую и порой витиеватую проукраинскую поступь главных союзников Украины – США, Германии, Франции, Великобритании и других, не оставляет сомнений, что элитные демократии сообща намерены помочь Украине выжить, а не победить. Что зло в каких-то адаптированных параметрах они склонны лишь приструнить, а отнюдь не искоренить. Что тяжесть грандиозной геополитической проблемы обуздания рашизма, периодически останавливаясь в своей "решительной поддержке" на перекуры, coffee time и затяжные пересуды о превратностях политики, мировые лидеры без тени сомнения водружают преимущественно на плечи Украины. Что умиротворение агрессора за счет нарушения международного права и в обмен на сотни тысяч жизней невинных украинцев порой видится вполне приемлемым вариантом. Что неразрешенную и набирающую со временем зловещую актуальность задачу итогового уничтожения агрессивного российского империализма, цинично и жестоко попирающего все мыслимые и немыслимые устои цивилизации, словно готовы возложить на будущие поколения…

Киса, я хочу вас спросить, как художник художника: вы рисовать умеете? (*)

Оружие и деньги Украине вроде бы и дают, но с оговорками, условиями, затяжками во времени и бесконечными сомнениями, консультациями, ссылками на внутреннее законодательство и собственные потребности. А ведь совершенно точно в военных арсенал многих развитых стран находятся сотни тысяч единиц все еще эффективного оружия, которое предназначено для утилизации из-за обновления вооружений. К тому же, учитывая гигантские доходы большинства западных государств и совокупную стоимость их "благополучия" - собственности и капитала, приносящих прибыль и требующих защиты, инвестиции необходимые на поддержку Украины – это сущий пустяк для них… Они могут дать больше, намного больше. И не ради Украины, а во имя своих интересов. Так в чём же дело? Все же представляется очевидным… А реальность такова, как будто речь идет о торгах на провинциальной бирже сельхозпродукции, а не большой войне, где каждый день исчисляется тысячами погибших и многомиллионными разрушениями. И в этой связи даже наконец свершившееся 20 апреля позитивное голосование в Палате Представителей Конгресса США по помощи Украине на сумму около 61 млрд.дол., принципиально не меняет общий диагноз западной решимости реально оценивать угрозы миропорядку и бороться с ними. Полгода подковёрной возни на Капитолийском холме, наполненной до кроев лицемерием и украинским горем. Аж 112 парламентских голосов республиканцев против помощи Украине. А 101 голос их однопартийцев – "за" выглядит лишь следствием падения рейтинга Трампа и его традиционно беспринципным лавированием… Это вообще что в исполнении одной из двух крупнейших партий США – общемирового оплота демократии и либеральных свобод? И что же будет дальше, если через время вновь придется принимать подобное решение? Тенденция неумолимо свидетельствует, что Запад частично утратил этакий эволюционный охотничий инстинкт, неожиданно примирившись с ситуативной ролью ослепшего ротвейлера, беспомощно игнорирующего волчий визит в овчарню. И предпочитающего обнюхивать вожделенную кость в миске, нежели оберегать порядок на подконтрольной территории. Поэтому общая динамика "озабоченности", "решимости" и "адекватного ответа" в исполнении тех же стран НАТО, в ситуации с российской агрессией против Украины все больше напоминает не решительный спринт, а вальсовую дорожку на 3/4...

Кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень! (*)

"Трампоз либерализма" – пожалуй, подобное иносказательное наименование весьма точно и иллюстративно характеризует недуг избирательной деменции современных западных демократий во отношении ценности ими же декларируемых основ социального бытия. Даже в наиболее развитых странах свободное движение эффективных процессов народовластия, основанных на гуманизме, справедливости, актуализации и рационализации принимаемых решений, часто блокируется и извращается популизмом, жаждой власти и сверхприбыли. И кто же кроме эксцентричного и непоследовательного политического авантюриста Дональда Трампа может быть самым ярким олицетворением подобного порока политической совести западно-демократического стандарта?

А очередная катастрофическая черная дыра хаотичных социальных трансформаций, подпитанная безудержной жаждой тоталитарно-фашистского реванша в борьбе за мировое господство, не преминула найти слабое место в ментальной структуре либерализма. И бросила ему тот самый экзистенциональный вызов, несоизмеримо большего летального потенциала, чем в былые кризисные моменты мировой истории. Буквально вкрутившись, вклинившись в святая святых демократических устоев политической организации общества – в традиции честного, прозрачного и ответственного отправления власти. Паразитируя на них, наполняя жизненными соками демократии тенденциозно лживые извращения, выдавая их за единственно возможную правду. Сколько уж сейчас тому примеров – и ни счесть! Помимо открытых последователей Трампа во главе государств – тех же пресловутых Орбанов и Фицо, буквально в каждой развитой стране можно выделить несколько влиятельных политических сил националистической направленности. Которые формируют свою предвыборную платформу не на ориентирах созидания, а на утопичных лозунгах, деструктивной критике оппонентов, изоляционизме и коррупционном тиражировании нарративов заклятых и непримиримых врагов западной демократии. Прежде всего – Кремля.

Крайне прискорбно, что во всей этой истории, связанной с кризисом современного либерализма, определяющими стали следующие возмутительно симптоматичные обстоятельства. Первопричиной и инициатором возникновения нынешней губительной черной дыры мировой истории является "великодержавная" Россия. Развитие фашистских наклонностей, потенциал первобытной жестокости и захватнические намерения этой страны можно было безошибочно предсказать, как минимум, еще четверть века назад. Но на стадии неизбежной гибели - после развала СССР, жизнеспособность РФ поддержал никто иной, как коллективный Запад. Он же способствовал концентрации в руках Москвы всего ядерного потенциала Союза. И не стал ограничивать и даже стимулировал масштабный выход неказистой недоимперии на международные рынки энергоносителей, предоставил ей необходимые современные технологии и начал вести с ней крупный бизнес. По сути, именно в ведущих мировых столицах осознанно дали добро вспениванию нефтегазового благосостояния, амбиций, притязаний и деструктивной наглости евразийского монстра. В конечном итоге, тот же Запад позволил Путину бесчинствовать в Чечне, Грузии и Молдове. По сути безропотно принял российскую оккупацию в 2014 году Крыма и части Донбасса. Изо всех сил демонстрировал Кремлю свой неудержимый страх перед российским ядерным безрассудством и в любых обстоятельствах пытался умиротворить кровожадного русского медведя.

Здесь Паша Эмильевич, обладавший сверхъестественным чутьём, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами (*)

Несомненно, нужно признать, что Путин с виртуозностью беспринципного живодера вскрыл и обратил в свою пользу хронический недуг некоторой волевой недееспособности современного Запада в условиях острейшего геополитического напряжения. Который, находясь в дурмане вальяжного самообмана и малодушного самоограничения в принятии кардинальных решений, фактически самоустранился от противодействия очевидно самой большой угрозе будущему человечества за всю его историю. Ибо экзистенциальность нынешней российской интервенции выражается не только в чудовищных фактических военных преступлениях рашистов в Украине. Но и в тех необратимых, разрушительных последствиях для мироустройства, который может повлечь за собой безнаказанное попрание моральных и правовых императивов цивилизации. Подобно неотесанному дикарю, кремлевский карлик завладел скальпом совести западного мира. Причем ножом, который этот мир сам и вручил царю орков в порыве пугливого подобострастия.

Впрочем, отсутствие такого нравственного скальпа возможно восполнить своевременным переосмыслением, обретением вновь утерянных ценностных ориентиров. И тогда размеренные геополитические покачивания мировых столиц в такт вальса в конечном итоге преобразуются в стремительный и победоносный забег. Запад блистательно переиграл СССР в "войне миров" и доказал свое превосходство перед различными авторитарными образованиями в культурном, научном, технологическом, военном и экономическом развитии. Он может, он должен встрепенуться и, по-настоящему полноценно помогая Украине, защитить себя же. А также вновь предъявить сомневающимся в Пекине, Пхеньяне или зарвавшимся в Москве либо Тегеране недюжинное достоинство неоспоримого лидера общечеловеческого прогресса.

А пока, хоть разыскиваемый полгода 61 миллиард "ложек" и нашёлся, но какой-то горький осадок недоумения и неоднозначных предчувствий всё-таки остался…