Как известно, главная роль на президентских выборах в Америке принадлежит штатам, которые не являются традиционно республиканскими или демократическими, а колеблются-сомневаются.

Несколько источников, в том числе сверхавторитетная The New York Times, считают, что на предстоящих выборах в ноябре такими решающими штатами станут следующие (даю вместе с количеством членов от каждого штата в коллегии выборщиков, которая формально и избирает президента):

Пенсильвания — 19, Джорджия — 16, Мичиган — 15, Аризона — 11, Висконсин — 10, Невада — 6.

От них всё и будет зависеть, это — чтоб ориентироваться в предвыборных новостях.

Напомню: голоса всех членов коллегии от штата получает тот кандидат, который в этом штате набрал наибольшее количество голосов, — даже если преимущество было только в 1 голос, то есть победитель в каждом штате получает всё.

Так что будущий президент согласно такой системе может даже не получить большинство голосов по стране в целом (как было, например, в 2000 и 2016 годах, когда победили соответственно Буш-младший и Трамп). В некотором смысле американский президент избирается как человек-парламент, потому в системе власти он и противостоит Конгрессу на равных.