Когда Сенат голосовал за предложение вносить правки, счёт был 48:50. То есть лишь 3 голосов не хватило сенатору Ли, чтобы республиканцы получили возможность любой прошедшей правкой свести на нуль голосование в Палате представителей, ибо это тогда уже был бы НОВЫЙ законопроект. Так что Цивилизация висела на волоске, и всё было очень хрупко.

То потом уже были 80:19 за ускоренное голосование (при необходимых 60 "за"), а вскоре и решающие конечные 79:18 (достаточно уже было 51). Это всё бы почти не имело значения при любой принятой правке — ибо снова Палата представителей неизвестно когда и как.

Кое-кто говорит: это Трамп разрешил помощь, потому что, если на праймериз ему нужны были голоса республиканцев-раднеков, теперь ему нужны голоса всей страны. Однако же несколько дней назад вовсе не было внезапного перехода предвыборной гонки в новую фазу — а вот риторика Трампа изменилась именно внезапно. Ибо он решил не идти против ветра, хотя своим при этом тихонечко шептал: Завалите! Не в финале — процедурно! И они это почти сделали.