Сначала было перевоплощение Макрона, потом — неожиданное одобрение помощи Украине Конгрессом и почти сразу резолюция Европарламента (это уже не "какая-то там" ПАСЕ!) о нелегитимности выборов в мордоре и пуйла-президента плюс в тот же день — резонансное заявление главы польского МИД об украинских Волыни и Восточной Галичине (ранее там это подчёркивали не очень часто).

То есть фаза поддержки — объявлена. Надолго ли? Важно не прозевать её окончания, чтобы успеть в лучший момент начать переговоры с теми, у кого реальное влияние на кремлёвские разнообразные башни.

Чтобы было понятно, о чём я, напомню общеизвестное высказывание Трумэна времён Второй мировой: Если мы увидим, что побеждает Германия — должны помочь России, если будет побеждать Россия — должны помочь Германии, и пусть они убивают друг друга как можно дольше.

Времена поменялись, но логика — та же. Когда у мордора были огромные территориальные завоевания в Украине, помогали нам; когда стала побеждать Украина, помощь прекратили; когда инициатива снова у мордора, помогают нам.

Это не зависит от стран и официальных персоналий, это — "ход истории" от тех, кто решает. "Мировое правительство" — название условное, однако же лучше, чем "конгломерат жирных котов" и прочее.

Так что пользуемся, но чересчур не обольщаемся.