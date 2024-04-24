Палата представителей Конгресса 20 апреля т.г. проголосовала за пакет законопроектов об иностранной помощи на сумму 95 миллиардов долларов, которые обеспечат финансирование Украины, Израиля и Тайваня. В частности, Украина получит 60,84 миллиарда долларов долгосрочной помощи. "За" проголосовали 311 конгрессменов, в том числе 210 демократов и 101 республиканец, против - 112 республиканцев.

В Конгрессе также был поддержан законопроект №8038 об использовании для Украины замороженных активов РФ. Из $300 миллиардов конфискованных активов, $4-5 миллиардов подпадают под юрисдикцию США. Из предоставленных Украине 60,84 миллиарда долларов помощи, 23,2 млрд долларов уйдет на пополнение предоставляемых Украине оборонных товаров и услуг, 13,8 млрд. долларов на закупку новейших систем вооружений, товаров и услуг оборонного назначения. В целом же 49,9 млрд. дол. составят оборонные расходы. Еще 7,8 млрд долларов станут потенциальной бюджетной поддержкой, а 1,57 млрд будут в виде экономической помощи.

400 млн. дол. направляются на защиту украинских границ и гуманитарное разминирование, 26 млн. на продолжение надзора и подотчетности с помощью предоставленного оборудования Украине. Далее Сенат должен взять законопроект в работу и провести первое голосование. И вот когда будет проведено второе голосование, а оно может быть через несколько дней, тогда закон попадет на подпись к президенту США, после чего инициатива вступит в силу. Особенность законопроекта состоит в том, что он почти точно совпадает с тем, что Сенат принял два месяца назад. При этом Пентагон готовит массовое вливание военной помощи для Украины сразу после подписания закона президентом Байденом.

Кстати, трое печально известных пророссийских членов Конгресса от республиканской партии в документ о военной поддержке Украины предложили многочисленные правки. Марджори Тейлор Грин предложила "каждую сумму в долларах в этом законе снизить до нуля"; Виктория Спартц сочла необходимым изъять из законопроекта положение, позволяющее Белому дому выделять ВСУ оружие из складов армии США; Кэт Кэммак предложила отменить всё невоенное финансирование, связанное с Украиной. Марджори Тейлор Грин также потребовала, чтобы любой член Палаты представителей, проголосовавший за законопроект о помощи Украине, был обязан вступить в Вооруженные Силы Украины. При этом это предложение почему-то не касалось предоставления помощи Израилю и Тайваню. Кстати, правки, предложенные Марджори Тейлор Грин, оказались настолько абсурдными, что конгрессмен Джаред Московиц предложил включить в законопроект поправку, что "Марджори Тейлор Грин (GA-14) должна быть назначена специальным представителем Владимира Путина в Конгрессе Соединенных Штатов". Однако большинство конгрессменов выражали публично и даже в зале голосования свою поддержку Украины.

Президент Украины поблагодарил за одобрение Палатой представителей законопроекта о предоставлении помощи Киеву. В своём обращении В.Зеленский выразил благодарность нижней палате Конгресса, обеим партиям и спикеру М.Джонсону за "решение, которое сохраняет правильный ход истории, подчеркнув, что демократия и свобода всегда будут иметь значение в мире, пока США будут помогать их защищать".

"После длительной задержки предоставления финансовой помощи Украине в Вашингтоне в Европе осознали, насколько неопределенной стала американская поддержка Украины. Страны Европейского Союза должны оказать Украине большую поддержку, поскольку следующий пакет помощи от Соединенных Штатов Америки может оказаться последним", - заявил председатель Европейского комитета в Бундестаге А.Хофрайтер. "Возможно, это последний пакет помощи США на очень долгое время – или даже последний вообще", – предположил Хофрайтер. По его словам, американская поддержка Украины стала неопределенной, поэтому европейцы должны сделать для Украины гораздо больше.

Американский миллиардер и сторонник идеи умиротворения агрессора путём отказа от части территорий Украины Илон Маск косвенно обвинил власти США в продолжении "вечной войны". Так он прокомментировал в своей соцсети Х принятие Конгрессом США нового пакета военной помощи Украине. "Меня больше беспокоит то, что не существует стратегии выхода, а есть только вечная война, в которой дети умирают в окопах", - написал Маск. Очевидно, что Маск не дочитался положений законопроекта о предоставлении США помощи Украине, поскольку там также предполагается разработка многолетней стратегии поддержки Украины, которая как раз и будет предусматривать стратегию окончания войны. А что касается детей в окопах, то там только солдаты, которые, конечно, тоже чьи-то дети, но одни там защищают свое Отечество, а другие пытаются уничтожить независимую страну – основательницу ООН и её народ. Представляется довольно странным, что согласно логике миллиардера, войну можно остановить только прекращением международной поддержки и капитуляцией Украины, поскольку никаких заявлений относительно России с требованием прекратить военную агрессию против суверенного государства он так и не сделал. При этом спикер Конгресса М.Джонсон, который сначала был скептиком оказания помощи Киеву, заявил, что "лучше пришлёт пули в Украину, чем американских ребят". Перед голосованием в Конгрессе политик разрывался в выборе спасти свою работу, потому что ему угрожали отставкой радикальные республиканцы, или действовать правильно. "Моя философия состоит в том, чтобы делать правильные вещи. Если бы я действовал из страха перед увольнением, я бы никогда не смог выполнять свою работу. Посмотрите, история судит нас за то, что мы делаем. Сейчас критическое время. Я считаю, что оказание помощи Украине сейчас является критически важной", - подчеркнул М.Джонсон. Очевидно, что на его позицию повлияли не только доклады ЦРУ и аналитических центров о положении дел на украинско-российском фронте, но и последние заявления Д.Трампа, который заявил, что нужно поддерживать Украину.

Первые поставки вооружения в Украину состоятся уже в ближайшие недели после окончательного принятия документа. Украине нужно прежде всего дефицитное оружие, которое может изменить баланс сил на фронте: артиллерия, дальнобойные ракеты, ПВО, боеприпасы. Отдельное положение законопроекта предусматривает, что администрация президента США должна как можно быстрее передать Украине дальнобойные ракеты (до 300 км от впечатления целей) ATACMS. Часть помощи должна поступить в виде кредитов, в то время как президент и Конгресс США будут наделены полномочиями списывать задолженность по этим кредитам. Одним из нововведений документа является формирование многолетней стратегии поддержки Украины в противодействии агрессии, которая должна быть представлена госсекретарем и министром обороны США не позднее 45 дней после вступления закона в силу.

Долгожданное решение в итоге оказалось более мощным, чем предыдущие редакции законопроекта.