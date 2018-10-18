Мед реформа під загрозою, або Кому пацієнти довіряють власні дані?

В умовах загального реформаторства в Україні у різних галузях, ми намагаємося унаслідувати найкраще від країн, що являються лідерами у світі. Мед реформа не є тому виключенням. Читаючи програму реформи, порядок дій, за якими вона буде впроваджуватися, можна спіймати себе на думці, що ті пости у соцмережах наших лідерів думок про “перемоги” є правдою, адже, якщо подібні проекти приходять в Україну – це є показником розвитку нашої держави.

Тим не менш, як завжди є багато “але”, що вказують на недосконалість медичної реформи в Україні, яскравим прикладом чого є E-Health, невід’ємна частина даного проекту, головною метою якого є – перевести медичні заклади нашої країни в електронний режим та провести часткову або, навіть, повну відміну від паперових форм та бланків, заповнення та формування яких займають суттєву кількість часу у лікарів, відволікаючи їх від основної їхньої роботи.

Коли ви реєструєтеся в E-Health, підписуєте декларацію із лікарем або будь-що інше – ви надаєте медичному закладу свої власні данні, що згодом перетворюються в електронну картку пацієнта, де окрім ваших основних даних, зберігається вся історія хвороби, аналізів і т.д. Одразу ж виникає ряд питань: “Де ці дані будуть зберігатися? Хто їх захистить? Чи не зможе хтось користуватися їх у власних цілях?”.

Я вирішив розібратися у цьому питанні та зрозумів, що все далеко не ідеально. Коли медичний заклад купляє МІС (Медичну інформаційну систему), тобто ту саму основу, на якому тримається вся інформатизація медичного закладу, повинен бути впевненим, що ці розробники, в яких вони, безпосередньо, купляють, здатні забезпечити необхідний рівень захисту медичних даних пацієнтів, що встановлений законом. За законом, саме медичний заклад є розпорядником медичних даних та несе відповідальність за їх цілісність та безпеку зберігання. Закон вимагає, щоб всі медичні заклади, що працюють в інформаційному полі та мають доступ до електронних даних пацієнтів мали сертифікати КСЗІ. КСЗІ – це комплекс, до складу якого входить сертифікована МІС, сертифікований сервер, сертифіковані лінії передачі інформації, сертифіковане місце роботи лікаря та інше.

Але, як виявилося, лише декілька представників з ринку МІСів мають сертифікати КСЗІ, а що собі думають інші? Хто їм давав право на те, щоб зберігати дані, не маючи на це ніяких сертифікатів та дозволів, передбачених законом?

Чому виникла така проблема?

Зважаючи на любов наших людей до того, щоб робити все в останній момент, я не здивувався, але ж МОЗ дійсно підставив більшу частину мед закладів України, провівши мінімальні випробування серед МІСів та вказавши на те, що треба вибрати собі МІС зі списку акредитованих, задля можливості отримання коштів від НСЗУ, а більшість з них, як виявилося вже згодом, просто не мають права на те, щоб зберігати дані пацієнтів.

Потім виявилося, що 95% всіх підключених до НСЗУ мед закладів не пройшли сертифікацію КСЗІ, та і не можуть цього зробити, бо МІС системи не мають сертифікатів відповідності.

Далі відбулись дивні речі. Центральний компонент системи, який зараз у власності ДП «Електронне здоров’я», отримує КСЗІ та стає захищеним та сертифікованим місцем зберігання медичних даних. Але ж КСЗІ – це комплекс, якого по суті немає.

Що буде далі?

За законом України, щоб не втратити сертифікат КСЗІ, центральний компонент повинен закрити доступ до своєї бази всім медичним закладам без КСЗІ, і не важливо є сертифікація у МІС системи чи немає. Але це не дасть медичним закладам можливості надавати звітність до НСЗУ та отримувати законні виплати. І наступить колапс системи і вся реформа на цьому закінчиться.

У МОЗ це розуміють, тому закривають на це очі та знімають з себе звинувачення і перекладуть їх на плечі головних лікарів, відповідальних осіб лікувального закладу тощо, адже це вони по факту вибирають несертифіковані МІС системи та віддають їм медичні дані пацієнтів.

Що потрібно зробити?

Для того, щоб врятувати ситуацію та не дати супротивникам реформи мати підставу її критикувати або навіть якимось чином зупинити – треба зняти відповідальність із головних лікарів перед вибором МІСу, закрити не сертифіковані медичні системи (дати їм місяць часу на отримання сертифікату) доступ до центрального компоненту, а ЗОЗам які вже ними користується дати альтернативу. ЗОЗи повинні побудувати систему та отримати КСЗІ, як єдину законну можливість зберігати і працювати з медичними даними. Адже щоб реформу закінчити – потрібно все робити по закону, щоб у наступної влади не було змоги завернути всю реформу як протизаконну.

Кожен день зливаються і продаються на чорному ринку тисячі баз данних з персональними данними людей.

А Ваші дані під захистом? Уточніть це у свого лікаря, головного лікаря медичного закладу або міської влади.

Лише Ви можете захистити свої медичні дані.