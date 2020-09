Apple представила iOS 14: какие изменения и кто получит обновления

В среду, 16 сентября, компания Apple предоставит новую мобильную операционную систему iOS 14, которая обновится на "яблочных" устройствах.

Как сообщил на презентации глава корпорации Тим Кук, сегодня также будут доступны для обновления операционные системы iPadOS 14 для планшетов и WatchOS 7 для умных часов.

Поясним, что в новой iOS 14 много изменений, среди которых – новый главный заставочный экран и интерфейс, который можно настраивать под себя. Появилась библиотека приложений, которая позволяет лучше их организовывать.

Apple показала iOS 14

Теперь вместо прокрутки страниц есть единое поле, которое автоматически упорядочивает приложения по категориям: Развлечения, Здоровье и Фитнес, Социальные сети и Apple Arcade.

В iOS 14 добавили виджеты, которые можно размещать на домашней странице. Новые виджеты получили размеры от трех или восьми значков приложений. Среди нововведений виджет Smart Stack, предлагающий функции, которые могут пригодится в определенном месте или времени.

Голосовой помощник Siri получил обновленный дизайн. Теперь ответы ассистента показывают в маленькой рамочке в верхней части экрана. С помощью Siri можно отправлять аудио-сообщение и запускать диктовку на устройстве.

Немного изменили сообщения в iOS 14, добавив возможность прикрепить беседу к верхней части экрана и встроить ответы в интерфейс. В групповых сообщениях можно выбрать получение уведомлений, только когда кто-то упоминает конкретного юзера.

В Memoji добавили 20 новых стилей для волос и головных уборов, в том числе маски для лица, а также дополнительные возрастные варианты и позы.

iOS 14 получила ряд инноваций

Для автомобилистов в CarPlay встроили новые категории приложений. Крупной инновацией стал цифровой ключ, который сперва получат авто марки BMW, а потом и другие производители. Такой ключ можно будет храниться в защищенном чипе iPhone, но его можно будет передавать через iMessage.

Кроме того Apple показала новый магазин приложений App Clip. Тут будут предложены мини-версии приложений на основе существующих приложений для использования в определенных ситуациях.

Поддержку iOS 14 получат следующие смартфоны: iPhone 6s и 6s Plus, iPhone SE (2016), iPhone 7 и 7 Plus, iPhone 8 и 8 Plus, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS и XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro и 11 Pro Max, iPhone SE (2020).

Добавим, что новые iPhone 12, 12 Max, 12 Pro и 12 Pro Max сразу получат iOS 14.

Как сообщал OBOZREVATEL, Apple презентовала свои новинки. Компания показала новые смарт-часы, планшеты, а также объявила о запуске новых сервисов.

